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26/04/2022 07:50

《油金掠影》內地疫情反彈憂需求減少，油金齊跌，紐油跌穿１００

　　《經濟通通訊社２６日專訊》內地疫情反覆不定，北京宣布朝陽區劃定臨時管控範圍，市場
擔心原油需求減弱，加上對聯儲局即將公布的議息結果，可能會進取加息的憂慮，油價及金價齊
跌。
　　紐約期油跌穿１００美元，收跌３﹒５３美元或３﹒５％，報每桶９８﹒５４美元。布蘭特
期油收跌４﹒３３美元或４﹒１％，報每桶１０２﹒３２美元。
　　有市場分析認為，俄烏兩國尚未停戰、內地多地因應疫情陸續封城、聯儲局加息等因素將主
導油價，當中內地需求的擔憂已超越對俄羅斯石油出口的擔憂，而經濟增長持續放緩的話，油價
難再有大幅上升空間。

＊金價失守１９００美元＊

　　由於內地部分地區加強疫情防控措施，上海亦延長封城期限，導致具工業用途的鈀金需求減
少，鈀金盤中急挫近１３％，收市跌９﹒６％，報每盎司２１４６﹒２美元。國際金價亦受挫，
紐約期金跌穿每盎司１９００美元水平，收市跌近２％，報每盎司１８９６美元。
　　其他貴金屬方面，鉑金價格盤中一度跌至去年１２月以來最低，收市跌１﹒８％，報每盎司
９３１﹒９９美元；白銀收跌２﹒２％，報每盎司２３﹒６２美元。（ｅｒ）

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