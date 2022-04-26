《油金掠影》內地疫情反彈憂需求減少，油金齊跌，紐油跌穿１００

《經濟通通訊社２６日專訊》內地疫情反覆不定，北京宣布朝陽區劃定臨時管控範圍，市場

擔心原油需求減弱，加上對聯儲局即將公布的議息結果，可能會進取加息的憂慮，油價及金價齊

跌。

紐約期油跌穿１００美元，收跌３﹒５３美元或３﹒５％，報每桶９８﹒５４美元。布蘭特

期油收跌４﹒３３美元或４﹒１％，報每桶１０２﹒３２美元。

有市場分析認為，俄烏兩國尚未停戰、內地多地因應疫情陸續封城、聯儲局加息等因素將主

導油價，當中內地需求的擔憂已超越對俄羅斯石油出口的擔憂，而經濟增長持續放緩的話，油價

難再有大幅上升空間。



＊金價失守１９００美元＊



由於內地部分地區加強疫情防控措施，上海亦延長封城期限，導致具工業用途的鈀金需求減

少，鈀金盤中急挫近１３％，收市跌９﹒６％，報每盎司２１４６﹒２美元。國際金價亦受挫，

紐約期金跌穿每盎司１９００美元水平，收市跌近２％，報每盎司１８９６美元。

其他貴金屬方面，鉑金價格盤中一度跌至去年１２月以來最低，收市跌１﹒８％，報每盎司

９３１﹒９９美元；白銀收跌２﹒２％，報每盎司２３﹒６２美元。（ｅｒ）

