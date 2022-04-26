  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/04/2022 07:50

《華爾街內望》馬斯克與推特達收購協議，道指Ｖ形反彈２３８點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》由於內地疫情反彈，北京朝陽區升級管控，市場亦擔心聯儲局
將加大加息力度，隔晚美股早段受挫，道指曾大跌近五百點，能源股更首當其衝。不過，隨住美
債孳息率回落，加上推特（Ｔｗｉｔｔｅｒ）宣布與馬斯克達成收購協議，刺激美股回升，道指
現Ｖ形反彈。
　　道指扭轉跌勢，收市倒升２３８點或０﹒７％，報３４０４９點；標指升２４點或
０﹒５７％，報４２９６點；納指升１６５點或１﹒２９％，報１３００４點。
　　科技股推動大市，Ｔｗｉｔｔｅｒ在收市尾段宣布，決定接受馬斯克每股５４﹒２美元的全
現金報價，達成約４４０億美元規模的收購協議，預計於今年內完成。股價升５﹒６６％，收報
５１﹒７美元。科技龍頭股同樣報升，蘋果漲０﹒６７％；Ｍｅｔａ漲１﹒５６％；
Ａｌｐｈａｂｅｔ漲２﹒８７％；亞馬遜漲１﹒１９％；微軟漲　２﹒４４％。
　　本周將有近三分之一的標指成份股企業，以及一半的道指成份股企業公布業績。有市場分析
認為，大型科技股已經超賣，所以買盤重新入市。另有市場分析認為，在經濟衰退及聯儲局進取
的加息取態的憂慮下，防禦性較強的股票估值變高，投資者較難在股市中找到避風港，並警告標
指很大機會進入熊市。（ｅｒ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話26/04/2022
【虛幣世界】科技股造好美股反彈，加密貨幣一同上揚
財經熱話25/04/2022
【綠色債券】綠債開始認購　專家倡抽五至十手　首日料賺數百元
中國故事25/04/2022
《神州經脈》京城啟小範圍臨時管控　滬指跌穿三千關　人幣逾年低
財經熱話25/04/2022
比亞迪擬回購A股　惟不敵大跌市股價插半成
專訪25/04/2022
【陶冬專訪】拉動圓匯的兩大勢力：渡邊太太和X因素
財經熱話25/04/2022
【豐雲息變】黃偉康：聯儲局料連加兩次半厘 匯控有機會首季派息
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金