《華爾街內望》馬斯克與推特達收購協議，道指Ｖ形反彈２３８點

《經濟通通訊社２６日專訊》由於內地疫情反彈，北京朝陽區升級管控，市場亦擔心聯儲局

將加大加息力度，隔晚美股早段受挫，道指曾大跌近五百點，能源股更首當其衝。不過，隨住美

債孳息率回落，加上推特（Ｔｗｉｔｔｅｒ）宣布與馬斯克達成收購協議，刺激美股回升，道指

現Ｖ形反彈。

道指扭轉跌勢，收市倒升２３８點或０﹒７％，報３４０４９點；標指升２４點或

０﹒５７％，報４２９６點；納指升１６５點或１﹒２９％，報１３００４點。

科技股推動大市，Ｔｗｉｔｔｅｒ在收市尾段宣布，決定接受馬斯克每股５４﹒２美元的全

現金報價，達成約４４０億美元規模的收購協議，預計於今年內完成。股價升５﹒６６％，收報

５１﹒７美元。科技龍頭股同樣報升，蘋果漲０﹒６７％；Ｍｅｔａ漲１﹒５６％；

Ａｌｐｈａｂｅｔ漲２﹒８７％；亞馬遜漲１﹒１９％；微軟漲 ２﹒４４％。

本周將有近三分之一的標指成份股企業，以及一半的道指成份股企業公布業績。有市場分析

認為，大型科技股已經超賣，所以買盤重新入市。另有市場分析認為，在經濟衰退及聯儲局進取

的加息取態的憂慮下，防禦性較強的股票估值變高，投資者較難在股市中找到避風港，並警告標

指很大機會進入熊市。（ｅｒ）

