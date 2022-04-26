《匯市走勢》美匯升至逾兩年高，人行下調外匯儲準率１個百分點

《經濟通通訊社２６日專訊》在聯儲局即將加息的預期下，美元匯價維持強勢，昨天（２５

日）美匯指數高見１０１﹒７４，為２０２０年３月以來最高。

另外，為應對近期人民幣匯價持續下跌，人民銀行周一（２５日）表示，為提高金融機構的

外匯資金運用能力，將自５月１５日起下調金融機構外匯存款準備金率１個百分點，外匯存款準

備金率由現行的９％下調至８％。人民幣匯價在過去５個交易日快速貶值，美元兌在岸人民幣由

最低６﹒３６４升至最高６﹒５７７，升幅達到３﹒３５％。

外匯存款準備金率是指金融機構交存中國人民銀行的外匯存款準備金與其吸收外匯存款的比

率。

澳洲統計局將於周三（２７日）公布第一季消費者物價指數（ＣＰＩ），預期按年升幅由

３﹒５％擴大至４﹒６％，支持澳洲儲備銀行加息，澳元兌美元低見０﹒７１３５後反彈，收報

０﹒７１８１，微升０﹒０２％。

其他貨幣方面，歐元兌美元報１﹒０７１２ 美元，跌０﹒０２％；英鎊兌美元報

１﹒２７４２ 美元，無升跌；美元兌加元報１﹒２７３２，升０﹒０２％；美元日圓報

１２８﹒１２，跌０﹒０８％。（ｐｃ）

