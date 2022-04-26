《運籌帷幄－梁業豪》需要更換首選數浪方式

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和
４２﹒５％，局勢則分別屬於向淡和顯著向淡。上周港股的跌勢加劇，大家應有（ｂ）－ｃ浪以
「斜線三角形」運行反敗的心理準備；事實上，早已說過，（ｂ）－ｃ－ｉｉｉ浪太長了。因此
，樂觀點看，（ｃ）浪其實早已於恒指上月１５日低位１８２３５見了底，其後上演的（ｉ）浪
於本月４日高位２２５２４見頂後，指數現正處於（２）浪下跌過程中。須注意的，為（ｉｉ）
浪於最壞打算下，可跌至１８２３５前。
當然，（３）浪運行完畢後，（３）浪的上升空間會很大。然而，若悲觀點後，１８２３５
並非中期跌浪底，熊市仍在運行中。筆者並非危言聳聽，只欲於危險出現時如實告知大家，雖則
筆者亦認為這個數浪方式成為事實的機會較低。其實，無論大家早前按以上述首兩個數浪方式的
任何一個作投資部署，都應作造淡，而非造好的部署，直至找到跌浪終點為止。
《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
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