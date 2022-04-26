【企業盈警】先機企業（１７６）去年審核虧損調整至１﹒４４億元

《經濟通通訊社２６日專訊》先機企業（００１７６）發公告，公司核數師天健國際會計師
事務所已完成２０２１年全年業績審核，去年虧損由８０４１﹒７萬元調整至１﹒４４億元，增
加６３７０﹒９萬元。每股虧損就由３﹒９６港仙調整至７﹒０９港仙。
另外，公司公布將於今年６月１日（星期三）舉行股東周年大會。（ｅｒ）
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