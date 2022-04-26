《專家之言－李偉傑》預期大幅加息美股續調整，港股下跌壓力未消

《專家之言》美國面對４０年超高通脹，美國３月份ＣＰＩ升至８﹒５％，美國聯儲局為應

對通脹壓力，早前主席鮑威爾已表明未來將大幅加息以遏止通脹，鷹派言論震散環球市場，現時

利率期貨最新預期未來幾個月議息會議將連續加息０﹒５厘，亦有預料其中一次加息將達致

０﹒７５厘，大幅加息預期下，美元走強其他貨幣相對走弱，加上在未來加息下，美元亦更具吸

引力，這情況亦牽連到金融市場資金分配問題，當然美國大幅加息以及縮減資產負債表，不單止

外圍受影響，美國本土經濟亦會出現不確定性，而美股方面調整空間相對亦較多，在２月和３月

份分別亦測試過３２２００點和３２３００點水平，美股在該水平不容有失。



＊受科技股拖累，隨Ａ股深度調整＊



另外，早前亦提及港股假若失守２１０００點，有機會下試３月１６日裂口位２０１２０點

，而港股昨天（２５日）已修復該水平，不過下跌壓力依然未消，主要港股今次在科技股拖累以

及跟隨內地同步進行深度調整，預期內地貨幣寬鬆政策維持，但早前存款準備金率只下調

０﹒２５％，較預期０﹒５％為低，另外ＬＰＲ未有降低息率令市場預期落空，加上內地疫情問

題亦令市場對內地經濟增長動力憂慮，因此內地暫時仍受制於相關因素。不過上星期中國證監會

召開各社保基金和部分大型銀行保險機構主要負責人座談會，會議提出養老基金、銀行保險機構

和各類資本機構，應把提高投資管理能力推進落實長周期考核，提高權益投資比例，反映內地維

護市場穩定，有望引導更多中長期資金入市。加上上周中國工程院院士鍾南山發表文章指出，「

動態清零」不能長期維持，中國需要有序重新開放，讓社會及經濟發展恢復正常。現時中港兩地

股市已跌至吸引水平，但需要反彈，必須市場信心再次提振，才能出現更明確的反彈動力，現階

段恒生指數下方支持位已下移至１９２５０點，該位置是３月１５日１８２３５點至近期恒指高

位２２５２３點，回吐０﹒７６４水平。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者

及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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