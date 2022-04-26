【未跌完？】一個原因令黃金股季績理想仍要跌，專家籲不宜沾手！

《經濟通通訊社記者葉嘉兒２６日報道》國際金價回落，紐約期金隔晚收市跌穿每盎司

１９００美元，為２月底以來第一次，對本港上市的黃金相關股的影響立竿見影。即使最新業績

亮麗的招金今早亦不能倖免一度跌逾７％，連同其餘兩隻市值最大的黃金股紫金礦業

（０２８９９）及山東黃金（０１７８７）均自高位回落逾兩成。專家認為，金股弱勢已成，未

屆買入時機。



＊金礦股績佳為預期之中＊



招金礦業昨日（２５日）收市後公布業績，去年的低基數效應以及金價上漲下，首季純利按

年激增２﹒７倍至近８４２８萬元人民幣。事實上，招金在２０２１年年報上已表示，公司埠內

企業於第三季底全面恢復證載產能，生產形勢穩步向好發展。不過，收入升幅不及純利升幅，僅

增長２３﹒４％，營業成本亦增２３﹒２％。

相對於首季業績，市場更著眼於金價的前景。地緣政治衝突，加上通脹高企，傳統避險的資

產－黃金大行其道，紐約期金於３月一度升至２０８２美元，創逾一年新高。隨著美國加息步伐

與力度日漸明確，美元匯價持續走強，金價自然受壓。紐約期金隔晚跌穿每盎司１９００美元關

口，收報１８９６美元，為２月２５日以來最低。

招金績後一度插逾７％，低見６﹒９８元。自上周高位９﹒２７元計，回落幅度近２５％。

再看較早前已公布首季業績的紫金礦業及山東黃金，兩者同樣受惠於金價帶動。惟以各自今日的

日中低位計，兩股同較前高位腰斬逾２０％。



＊金價未跌完？黃金股買唔過？＊



輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，金價尚未跌完，１９００美元或由支持位變阻力位，將削弱金礦股的盈

利能力。目前三隻金礦股技術形態不理想，ＲＳＩ均跌穿５０。當中山東黃金表現最差，半日跌

穿１００天線及２５０天線，不建議未持貨者買入。



金礦股表現（截至下午２時４５分）

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９天ＲＳＩ 日中低位 自前高位回落幅度

招金礦業（０１８１８） ３９﹒０８３ ６﹒９８元 ２４﹒７０％

山東黃金（０１７８７） ２４﹒４９４ １４﹒１４元 ２１﹒９６％

紫金礦業（０２８９９） ２８﹒９２４ １０﹒７０元 ２４﹒５４％

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黃瑋傑強調，ＲＳＩ跌穿５０且持續下移的股份不會考慮買入。三股當中，相對看好紫金礦

業，主要因為其黃金的收入佔比最少。紫金在公布首季業績後，亦獲大行看好。摩通看好紫金受

內地疫情衝擊的程度較其他資源股少，主要因為公司大部分銅礦、金礦都在中國以外地區。另外

，由於紫金除了出產金礦，亦是內地最大的礦產銅和鋅生產企業。建銀則認為，紫金能受惠銅價

向上，可以支持公司盈利持續增長。

