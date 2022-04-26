《盤後部署》匯控績後受壓，恒指升幅收窄，料弱勢會維持

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美股三大指數反彈，港股亦跟隨上升，高開１１９點報
１９９８９，中段曾升超過３００點。不過，自匯控（００００５）公布業績後，股價顯著受壓
，部分銀行股及保險股亦下跌，即使以ＡＴＭ為首的科技股上升，但大市升幅大幅收窄。恒指今
天收報１９９３４，升６５點或升０﹒３３％，主板成交１２２７﹒９５億元。國企指數報
６７４７，升６２點或升０﹒９４％。恒生科技指數報３９１５，升１０９點或升２﹒８７％。
高收板塊當中，除了科技股之外，汽車股亦回升。國務院辦公廳發布《關於進一步釋放消費
潛力促進消費持續恢復的意見》，當中表明以汽車、家電為重點，鼓勵有條件的地區開展新能源
汽車和綠色智能家電下鄉。受消息刺激，「蔚小理」造好，小鵬（０９８６８）、理想
（０２０１５）升逾６％；蔚來（０９８６６）升３﹒７４％。至於被中汽協點名稱首季銷量增
速最顯著的比亞迪（０１２１１）升２﹒１９％；吉利（００１７５）就升３﹒７％。
下跌板塊當中，除了銀行股及保險股之外，資源股同樣捱沽。內地疫情反覆不定，北京宣布
朝陽區劃定臨時管控範圍，市場擔心原油需求減弱，加上對聯儲局即將公布的議息結果，可能會
進取加息的憂慮，油價及金價齊跌，拖累本港石油股及金礦股下跌。三桶油全部低收，當中中海
油（００８８３）跌３﹒９２％表現最差。金礦股跌勢未止，招金（０１８１８）、紫金
（０２８９９）均挫逾４％，山東黃金（０１７８７）亦跌１﹒２５％。
內地股市繼續下跌，上證綜合指數報２８８６，跌４２點或跌１﹒４４％，成交
３９５９﹒８６億元人民幣。深證成份指數報１０２０６，跌１７２點或跌１﹒６６％，成交
２１６１﹒５２億元人民幣。
＊匯控４６元附近不容有失＊
大市方面，已連續兩日未能收復兩萬點關口。在日線圖上，恒指正沿著不斷向下行的保力加
通道下跌，各條主要平均線繼續向下，ＭＡＣＤ熊差距愈來愈闊，暫時未見有轉勢訊號，而明天
為期貨結算日，港股走勢相信仍會偏弱，料到３月１４日的低位１９４００點才有支持。
個股方面，匯控首季稅前利潤跌兩成八，今年亦不派季息，股價日內持續軟弱，收市跌穿
５０元關，報４９﹒５元，跌４﹒１６％。在日線圖上，股價在上周四（２１日）最高升至
５５﹒１元後回落，上日及今天連續兩個交易日裂口低開。今天收穿１００天線之餘，１０天線
及２０天線形成「死亡交叉」，ＭＡＣＤ熊差距開始擴闊，短期走勢較不樂觀，預期下個關鍵防
守位為４６元附近。（ｅｒ）
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