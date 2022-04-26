《窩輪豪情－梁業豪》指數期貨跌市中交投縮減

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、地產建築業與資訊科技業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票

現為ＥＳＲ（０１８２１）、萬洲國際（００２８８）與電能實業（００００６），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的

股票，則宜首選匯控（００００５）、建設銀行（００９３９）與長和（００００１）。

昨早（２５日）恒指期貨大幅裂口低開後，曾於早市中段略呈反彈；可惜半日收市前跌勢重

現，價位拾級而下。不過，期間交投量顯著縮減，直至午市中段才轉為反覆橫行，交投回增。理

論上，價位持續下跌時成交縮減，回升時才增加，屬於利好後市的現象。當然，只有於昨天低位

的支持力顯得可靠時，我們才可開始大膽假設反彈浪已經開始。於淡友大戶依然控制大局的時候

，投資者如欲持有指數牛證圖利，還須耐心等候入市良機。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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