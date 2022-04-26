【虛幣世界】科技股造好美股反彈，加密貨幣一同上揚

《經濟通通訊社２６日專訊》隨著美國科技股板塊造好，帶動隔晚美股三大指數高收，加密

貨幣一同上揚，其中比特幣重返４００００美元水平，以太幣亦回升至３０００美元。市場繼續

關注上海封城情況，雖然中國早已脫離加密貨幣行列，但Ａ股市場情緒受影響，令環球股市受挫

，目前北京開始出現嚴控情況，投資者憂慮股市及幣市繼續受影響。

Ｎａｎｓｅｎ 研究分析師 Ｄａｎｉｅｌ Ｋｈｏｏ 表示，近期投資市場波動是由通脹

、烏克蘭危機以及緊縮貨幣政策等因素推動，這不僅影響了股票市場，還影響了加密市場，隨著

人們對波動性資產進行避險，短期負面情緒可能會推動價格下跌。他認為，鑑於不確定性和短期

看跌前景，許多投資者也轉向穩定幣，因為市場變得太熱。

據經濟通據數顯示，比特幣現報４０５９９﹒９９（美元．下同），升０﹒４３％（２４小

時比較．下同）；以太幣現報３０２１﹒２５元，升０﹒４９％；艾達幣報０﹒８９８２元，升

０﹒０８％；瑞波幣報０﹒６９５０元，升０﹒０１％。（ｕｌ）



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