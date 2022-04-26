《談國論企－黎偉成》須科技信息強軍反擊美軍政霸權

《談國論企》俄羅斯在「烏克蘭－２０２２事件」中，受到美國聯群結社在政經以至軍備上

的重重打壓，戰事在美帝不斷煽火撥風底下會延續一段不短的時間。相信烏局會更警醒中國今後

要加強科技、信息化強軍，全面提高訓練實戰水平和打贏能力，提升科技研究創新強化經濟社會

建設，聯俄和團結各國共同發展，創造和平、公平、公義的世界；霸權主義者的冷戰惡思劣行，

始終有報應的。



＊習近平要深化實戰實訓科技強訓有預見性＊



「烏克蘭－２０２２事件」（我用此一相對中性言詞，談俄羅斯與美烏等一夥關係，因所涉

的問題錯縱複雜）由始至今約兩個月，不僅日益惡化，使世界局勢異常混亂和瀕臨似乎難以控制

的危患，需要及時作出檢討，重新定調和加以化解，否則可能使人類出現一場相當嚴重的災難。

重點有：

最重要的，肯定是（一）從美國對烏國提供軍備，而間接支持美企對烏的科技信息力量，對

俄軍造成巨大的壓力，故中國要不斷本國的國防軍隊的實力，特別是能打科技、信息等現代戰。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於２０２１年１月４日簽署《中央軍委

２０２１年１號命令》，向全軍發布開訓動員令，要求深化實戰實訓、聯戰聯訓、科技強訓、依

法治訓，更要全面提高訓練實戰化和打贏能力。《動員令》十分強調的要「深化科技強訓」，為

現代軍事銳攻能防的重要法門，更是保家衛國必由之道。

從「烏克蘭－－－２０２２事件」，可印證習近平在國防與軍隊的尤其以「科技強訓」的預

見性相當重要。美國不派兵，但支持美資Ｓｐａｃｅ Ｘ向烏提供「星鏈」，以互聯網配以美對

烏的武器，精準地打擊俄羅斯的坦克等地面軍備，而俄方受損嚴重。俄羅斯的軍備顯然有點落後

，此從沉沒的巡洋艦「莫斯斯號」的導彈外置而非內置便見一斑。

再看中國的國防軍隊建設，多年來一直以科技化和信息化為主導，從戰機、戰艦、坦克等空

、海、陸等，都現代化武裝起來，加上「北斗」衛星系統的全球定位精準度高於美國的，故在現

代化戰鬥中，是有相當的攻堅能力。

當然（二）要狠狠揭露和打擊烏國亂局的始作俑者美國的惡行。陰毒王拜登乃推手烏克蘭亂

局元凶：（１）先表歡迎烏國加入歐盟等組織是，使俄羅斯在華沙公約解體後連最後一個防火牆

都失掉，直接受到以美帝為主的北約在家門前的威脅；接著（２）捏造「可靠消息」謂俄國出兵

入烏而佯言會派兵「支援」，不斷挑釁，力逼普京，更（３）聯群結眾要「制裁」俄羅斯，且「

制裁」是迅速鋪天蓋地而來，不問情由。

還有（４）拜登居然恐嚇中國國家主席習近平「若（中國）提供物資支援俄羅斯攻擊烏克蘭

城市及平民，將會導致影響及後果」，這就是害怕中國軍事的科技化、信息化會支持俄國狠狠打

擊美、烏。

為甚麼美國不是以一個大國的身份「調停」，卻是節節促使爆發「烏克蘭－－－－２０２０

事件」和使事件不斷惡化？美國控疫和經濟不濟，政客政棍的「冷戰」惡思劣行抬頭，既然要先

「攬炒」中國不成，現時就要先「私了」俄羅斯而再劍指中國，把「不同意識形態」者通通「滅

絕」。我早已指出，美國一眾政客政棍把中國視為「敵人」，中國就不要把視你為「敵人」者看

作為「朋友」，否則吃虧在眼前！



＊中國要聯俄抗美愛和平國家維持世界應有秩序＊



要指出，中國的朋友是俄羅斯，和世界各個愛好和平的國家。中國要好好聯俄。

回頭（三）再談習近平《動員令》中之（Ｉ）深化科技強訓，乃以「強化科技是核心戰鬥力

思想」，內容為「加強現代科技特別是軍事高技術知識學習，加強新裝備新力量新領域訓練，加

強模擬化、網絡化、對抗性手段建設，探索「科技＋」「網絡＋」等訓練方法，大幅提高訓練科

技含量」，其中所要探索的「科技＋」和「網絡＋」，是為重點之重，因這會大幅提高訓練科技

含量，是之為在現代社會現代軍事能打勝仗的現代意識和理念，政策、策略和行動非常對勁。

和（ＩＩ）要「深入實戰實訓」，即訓練是以「實戰」為主導，故所作的當然是「實訓」：

「堅持以戰領訓、以訓促戰，加強戰爭和作戰問題研究，加強實案化對抗性訓練，加強應急應戰

專攻精練，加強軍事鬥爭一線練兵，推動戰訓深度耦合，實現作戰和訓練一體化，確保全時待戰

、隨時能戰」，重點在於「以戰領訓」和「以訓促戰」。要強調為「戰」而「訓」，而高質量高

水平的訓練，才可以促使一旦發生軍事對抗或戰事，有高度條件打贏仗，故要加強研究戰爭和作

戰問題。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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