恒指高開１１９點，科技股造好，阿里、美團漲逾２％

《經濟通通訊社２６日專訊》科技股開市造好，阿里（０９９８８）現價升３﹒２４％，報

８４﹒５元，該股成交約２０５萬股，涉資１﹒７３億元，盤中高見８４﹒５元，最低見

８４﹒５元；美團（０３６９０）升２﹒３８％，報１４１﹒９元；騰訊（００７００）升

１﹒４７％，報３３２﹒２元；快手（０１０２４）升１﹒６３％，報５６﹒２元。

隔晚美股隨住美債孳息率回落，加上推特（Ｔｗｉｔｔｅｒ）宣布與馬斯克達成收購協議而

回升，多隻科技龍頭股同樣報升。當地上市的中概股就個別發展，京東（ＪＤ）升３﹒２３％；

網易（ＮＴＥＳ）、拼多多（ＰＤＤ）升逾２％；百度（ＢＩＤＵ）升１﹒７５％；阿里

（ＢＡＢＡ）微跌０﹒７５％；知乎（ＺＨ）就繼續受挫，跌２﹒５６％。

至於ＡＴＭ股ＡＤＲ就造好；騰訊ＡＤＲ較港股升１﹒７２％，折合３３３﹒０４港元；阿

里ＡＤＲ較港股升２﹒８７％，折合８４﹒２０港元；美團ＡＤＲ較港股升２﹒８５％，折合

１４２﹒５５港元。

現時，恒生指數報１９９８９，升１１９點或升０﹒６０％，主板成交１７﹒９４億元。國

企指數報６７６１，升７６點或升１﹒１５％。恒生科技指數報３８８４，升７８點或升

２﹒０７％。

即月期指新報１９９９１，升１８２點，高水２點。即月國指期貨報６７５９，升８８點，

低水３點。即月科指期貨新報３８９１，升１０３點，高水６點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ８４﹒５元 升３﹒２４％

美團（０３６９０） １４１﹒９元 升２﹒３８％

騰訊（００７００） ３３２﹒２元 升１﹒４７％

快手（０１０２４） ５６﹒２元 升１﹒６３％

小米（０１８１０） １１﹒０２元 升０﹒９２％

微盟（０２０１３） ４﹒１６元 升２﹒９７％

知乎（０２３９０） ２３﹒３５元 升３﹒７８％

京東集團（０９６１８） ２１０﹒２元 升４﹒６８％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １６６元 升３﹒８８％

萬國數據（０９６９８） ２７﹒０５元 無升跌

百度（０９８８８） １１４元 升４﹒９７％

微博（０９８９８） １６１﹒１元 無升跌

網易（０９９９９） １３７元 升２﹒７％

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（ｅｒ）

