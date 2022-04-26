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26/04/2022 09:25

恒指高開１１９點，科技股造好，阿里、美團漲逾２％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》科技股開市造好，阿里（０９９８８）現價升３﹒２４％，報
８４﹒５元，該股成交約２０５萬股，涉資１﹒７３億元，盤中高見８４﹒５元，最低見
８４﹒５元；美團（０３６９０）升２﹒３８％，報１４１﹒９元；騰訊（００７００）升
１﹒４７％，報３３２﹒２元；快手（０１０２４）升１﹒６３％，報５６﹒２元。
　　隔晚美股隨住美債孳息率回落，加上推特（Ｔｗｉｔｔｅｒ）宣布與馬斯克達成收購協議而
回升，多隻科技龍頭股同樣報升。當地上市的中概股就個別發展，京東（ＪＤ）升３﹒２３％；
網易（ＮＴＥＳ）、拼多多（ＰＤＤ）升逾２％；百度（ＢＩＤＵ）升１﹒７５％；阿里
（ＢＡＢＡ）微跌０﹒７５％；知乎（ＺＨ）就繼續受挫，跌２﹒５６％。
　　至於ＡＴＭ股ＡＤＲ就造好；騰訊ＡＤＲ較港股升１﹒７２％，折合３３３﹒０４港元；阿
里ＡＤＲ較港股升２﹒８７％，折合８４﹒２０港元；美團ＡＤＲ較港股升２﹒８５％，折合
１４２﹒５５港元。
　　現時，恒生指數報１９９８９，升１１９點或升０﹒６０％，主板成交１７﹒９４億元。國
企指數報６７６１，升７６點或升１﹒１５％。恒生科技指數報３８８４，升７８點或升
２﹒０７％。
　　即月期指新報１９９９１，升１８２點，高水２點。即月國指期貨報６７５９，升８８點，
低水３點。即月科指期貨新報３８９１，升１０３點，高水６點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　８４﹒５元　升３﹒２４％
　　美團（０３６９０）　　　１４１﹒９元　升２﹒３８％
　　騰訊（００７００）　　　３３２﹒２元　升１﹒４７％
　　快手（０１０２４）　　　　５６﹒２元　升１﹒６３％
　　小米（０１８１０）　　　１１﹒０２元　升０﹒９２％
　　微盟（０２０１３）　　　　４﹒１６元　升２﹒９７％
　　知乎（０２３９０）　　　２３﹒３５元　升３﹒７８％
　　京東集團（０９６１８）　２１０﹒２元　升４﹒６８％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　１６６元　升３﹒８８％
　　萬國數據（０９６９８）　２７﹒０５元　　　　無升跌
　　百度（０９８８８）　　　　　１１４元　升４﹒９７％
　　微博（０９８９８）　　　１６１﹒１元　　　　無升跌
　　網易（０９９９９）　　　　　１３７元　　升２﹒７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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