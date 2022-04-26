恒指高開１１９點，科技股造好，阿里、美團漲逾２％

《經濟通通訊社２６日專訊》科技股開市造好，阿里（０９９８８）現價升３﹒２４％，報
８４﹒５元，該股成交約２０５萬股，涉資１﹒７３億元，盤中高見８４﹒５元，最低見
８４﹒５元；美團（０３６９０）升２﹒３８％，報１４１﹒９元；騰訊（００７００）升
１﹒４７％，報３３２﹒２元；快手（０１０２４）升１﹒６３％，報５６﹒２元。
隔晚美股隨住美債孳息率回落，加上推特（Ｔｗｉｔｔｅｒ）宣布與馬斯克達成收購協議而
回升，多隻科技龍頭股同樣報升。當地上市的中概股就個別發展，京東（ＪＤ）升３﹒２３％；
網易（ＮＴＥＳ）、拼多多（ＰＤＤ）升逾２％；百度（ＢＩＤＵ）升１﹒７５％；阿里
（ＢＡＢＡ）微跌０﹒７５％；知乎（ＺＨ）就繼續受挫，跌２﹒５６％。
至於ＡＴＭ股ＡＤＲ就造好；騰訊ＡＤＲ較港股升１﹒７２％，折合３３３﹒０４港元；阿
里ＡＤＲ較港股升２﹒８７％，折合８４﹒２０港元；美團ＡＤＲ較港股升２﹒８５％，折合
１４２﹒５５港元。
現時，恒生指數報１９９８９，升１１９點或升０﹒６０％，主板成交１７﹒９４億元。國
企指數報６７６１，升７６點或升１﹒１５％。恒生科技指數報３８８４，升７８點或升
２﹒０７％。
即月期指新報１９９９１，升１８２點，高水２點。即月國指期貨報６７５９，升８８點，
低水３點。即月科指期貨新報３８９１，升１０３點，高水６點。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
阿里（０９９８８） ８４﹒５元 升３﹒２４％
美團（０３６９０） １４１﹒９元 升２﹒３８％
騰訊（００７００） ３３２﹒２元 升１﹒４７％
快手（０１０２４） ５６﹒２元 升１﹒６３％
小米（０１８１０） １１﹒０２元 升０﹒９２％
微盟（０２０１３） ４﹒１６元 升２﹒９７％
知乎（０２３９０） ２３﹒３５元 升３﹒７８％
京東集團（０９６１８） ２１０﹒２元 升４﹒６８％
嗶哩嗶哩（０９６２６） １６６元 升３﹒８８％
萬國數據（０９６９８） ２７﹒０５元 無升跌
百度（０９８８８） １１４元 升４﹒９７％
微博（０９８９８） １６１﹒１元 無升跌
網易（０９９９９） １３７元 升２﹒７％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｒ）
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票