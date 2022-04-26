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26/04/2022 13:02

《異動股》匯控跌逾１％，首季稅前利潤跌近２８％，今年不派季息

　　《經濟通通訊社２６日專訊》匯控（００００５）現價跌１﹒２６％，報５１元，以現價計
，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒２７％。該股成交約１４３８萬股，涉資７﹒２５億元。
　　匯控公布截至今年３月底止，首季列帳基準稅前利潤４１﹒６６億美元，按年跌２７﹒９％
，每股基本盈利０﹒１４美元。第一季經調整除稅前利潤４７﹒０６億美元，按年跌２５﹒１％
，勝預期，以年率計之平均普通股股東權益回報率為６﹒５％。
　　匯控表示，現時不擬於今年內恢復按季派息，未來數年將繼續檢討是否恢復，明年２月公布
２０２２年業績時或之前再交代最新情況。
　　現時，恒生指數報２０２４４，升３７５點或升１﹒８９％，主板成交６５０﹒４０億元。
國企指數報６８７０，升１８５點或升２﹒７７％。恒生科技指數報４０１７，升２１１點或升
５﹒５６％。
　　即月期指新報２０２５０，升４４１點，高水６點。即月國指期貨報６８６７，升１９６點
，低水３點。即月科指期貨新報４０１６，升２２８點，低水１８點。
　　上證綜合指數報２９５３，升２４點或升０﹒８５％，成交２３５３﹒６９億元人民幣。
　　深證成份指數報１０５０７，升１２８點或升１﹒２３％，成交２６３３﹒２５億元人民幣


　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　　５１﹒００元　跌１﹒２６％
　　恒生（０００１１）　　　１４９﹒９０元　跌１﹒５８％
　　渣打（０２８８８）　　　　５０﹒１０元　跌０﹒１０％
　　中銀（０２３８８）　　　　２８﹒９０元　跌０﹒６９％
　　東亞（０００２３）　　　　１１﹒５６元　升０﹒１７％
　　大新銀行（０２３５６）　　　６﹒５４元　跌０﹒９１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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