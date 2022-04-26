《異動股》匯控跌逾１％，首季稅前利潤跌近２８％，今年不派季息

《經濟通通訊社２６日專訊》匯控（００００５）現價跌１﹒２６％，報５１元，以現價計

，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒２７％。該股成交約１４３８萬股，涉資７﹒２５億元。

匯控公布截至今年３月底止，首季列帳基準稅前利潤４１﹒６６億美元，按年跌２７﹒９％

，每股基本盈利０﹒１４美元。第一季經調整除稅前利潤４７﹒０６億美元，按年跌２５﹒１％

，勝預期，以年率計之平均普通股股東權益回報率為６﹒５％。

匯控表示，現時不擬於今年內恢復按季派息，未來數年將繼續檢討是否恢復，明年２月公布

２０２２年業績時或之前再交代最新情況。

現時，恒生指數報２０２４４，升３７５點或升１﹒８９％，主板成交６５０﹒４０億元。

國企指數報６８７０，升１８５點或升２﹒７７％。恒生科技指數報４０１７，升２１１點或升

５﹒５６％。

即月期指新報２０２５０，升４４１點，高水６點。即月國指期貨報６８６７，升１９６點

，低水３點。即月科指期貨新報４０１６，升２２８點，低水１８點。

上證綜合指數報２９５３，升２４點或升０﹒８５％，成交２３５３﹒６９億元人民幣。

深證成份指數報１０５０７，升１２８點或升１﹒２３％，成交２６３３﹒２５億元人民幣

。





表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

匯控（００００５） ５１﹒００元 跌１﹒２６％

恒生（０００１１） １４９﹒９０元 跌１﹒５８％

渣打（０２８８８） ５０﹒１０元 跌０﹒１０％

中銀（０２３８８） ２８﹒９０元 跌０﹒６９％

東亞（０００２３） １１﹒５６元 升０﹒１７％

大新銀行（０２３５６） ６﹒５４元 跌０﹒９１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

