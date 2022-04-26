《午市前瞻》恒指反彈阻力２０７００，專家籲吼李寧炒復甦概念

《經濟通通訊社２６日專訊》恒生指數半日收報２０２４４，升３７５點或１﹒８９％，主

板成交６３８﹒９７億元。恒生中國企業指數報６８６６，升１８２點或２﹒７２％。恒生科技

指數報４０１０，升２０４點或５﹒３７％。



＊葉尚志：議息結果前商品價格將回落＊



恒指昨日跌穿２００００點，今早科技股獲撈底支撐恒指收復兩萬點關口，第一上海證券首

席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指後市主要圍繞兩萬點上落，雖然難講本周內能否

企穩兩萬點，但情況較為樂觀，目前恒指反彈阻力為２０７００。他指現時市場觀望下周四（５

月５日）美國聯儲局議息結果，此前須留意商品價格回落，如油、銅及鋁等等，相關股份有機會

受壓。



＊李寧高基數過後增長將顯＊



葉尚志提到，儘管北京日前宣布封控個別地區，但現時憧憬上海有望解封，可留意「復甦概

念」的內需股。他指李寧（０２３３１）近期股價硬淨、抗跌力強，而且早前李寧公布首季銷售

好過預期，即使數字較去年同期下跌，但因去年同期正值「國貨潮」，造成今季數據的高基數效

應，預料高基數逐漸消退後，李寧的銷售增長將轉趨明顯。葉尚志又指，消息面上中國將會舉行

亞運會，相對有利體品股表現，建議６０元以下部署李寧，目標上望７２元。（ｈｃ）

