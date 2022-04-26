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26/04/2022 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒６億人幣，買美團沽建行

　　《經濟通通訊社２６日專訊》今日恒指高開１１９點，報１９９８９點。最高升３８９點報
２０２５８點，最低跌１０點報１９８５８點。恒指收報１９９３４點，升６５點或０﹒３３％

　　按額度計算，北水全日淨流入１１﹒６億元人民幣，增加２４﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）、復星醫藥（０２１９６）；淨賣
出最多的依次是建設銀行（００９３９）、中國電信（００７２８）、小米集團（０１８１０）

　　主板成交１２２７﹒９５億元減少８﹒９％。其中港股通成交２４４﹒５億元，佔總成交
１９﹒９％。

　　美團升４﹒８３％報１４５﹒３元，北水淨買入５﹒２億元；中國海洋石油跌３﹒９２％報
９﹒８元，北水淨買入１﹒９億元；復星醫藥升７﹒１３％報３４﹒５５元，北水淨買入１﹒５
億元。
　　建設銀行跌０﹒９％報５﹒５元，北水淨賣出２億元；中國電信跌１﹒０３％報２﹒８７元
，北水淨賣出１﹒９億元；小米集團跌０﹒５５％報１０﹒８６元，北水淨賣出１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　５﹒１６
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒８８
　　復星醫藥　　　（０２１９６）　　　　　　１﹒５５
　　招商銀行　　　（０３９６８）　　　　　　１﹒３２
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　１﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－１﹒９６
　　中國電信　（００７２８）　　　　　－１﹒９４
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　－１﹒０５
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－０﹒８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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