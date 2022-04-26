【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒６億人幣，買美團沽建行

《經濟通通訊社２６日專訊》今日恒指高開１１９點，報１９９８９點。最高升３８９點報
２０２５８點，最低跌１０點報１９８５８點。恒指收報１９９３４點，升６５點或０﹒３３％
。
按額度計算，北水全日淨流入１１﹒６億元人民幣，增加２４﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）、復星醫藥（０２１９６）；淨賣
出最多的依次是建設銀行（００９３９）、中國電信（００７２８）、小米集團（０１８１０）
。
主板成交１２２７﹒９５億元減少８﹒９％。其中港股通成交２４４﹒５億元，佔總成交
１９﹒９％。
美團升４﹒８３％報１４５﹒３元，北水淨買入５﹒２億元；中國海洋石油跌３﹒９２％報
９﹒８元，北水淨買入１﹒９億元；復星醫藥升７﹒１３％報３４﹒５５元，北水淨買入１﹒５
億元。
建設銀行跌０﹒９％報５﹒５元，北水淨賣出２億元；中國電信跌１﹒０３％報２﹒８７元
，北水淨賣出１﹒９億元；小米集團跌０﹒５５％報１０﹒８６元，北水淨賣出１億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ５﹒１６
中國海洋石油 （００８８３） １﹒８８
復星醫藥 （０２１９６） １﹒５５
招商銀行 （０３９６８） １﹒３２
李寧 （０２３３１） １﹒１４
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
建設銀行 （００９３９） －１﹒９６
中國電信 （００７２８） －１﹒９４
小米集團 （０１８１０） －１﹒０５
騰訊控股 （００７００） －０﹒８３
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