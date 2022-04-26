【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒６億人幣，買美團沽建行

《經濟通通訊社２６日專訊》今日恒指高開１１９點，報１９９８９點。最高升３８９點報

２０２５８點，最低跌１０點報１９８５８點。恒指收報１９９３４點，升６５點或０﹒３３％

。

按額度計算，北水全日淨流入１１﹒６億元人民幣，增加２４﹒１％。北水淨買入最多的個

股依次是美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）、復星醫藥（０２１９６）；淨賣

出最多的依次是建設銀行（００９３９）、中國電信（００７２８）、小米集團（０１８１０）

。

主板成交１２２７﹒９５億元減少８﹒９％。其中港股通成交２４４﹒５億元，佔總成交

１９﹒９％。



美團升４﹒８３％報１４５﹒３元，北水淨買入５﹒２億元；中國海洋石油跌３﹒９２％報

９﹒８元，北水淨買入１﹒９億元；復星醫藥升７﹒１３％報３４﹒５５元，北水淨買入１﹒５

億元。

建設銀行跌０﹒９％報５﹒５元，北水淨賣出２億元；中國電信跌１﹒０３％報２﹒８７元

，北水淨賣出１﹒９億元；小米集團跌０﹒５５％報１０﹒８６元，北水淨賣出１億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ５﹒１６

中國海洋石油 （００８８３） １﹒８８

復星醫藥 （０２１９６） １﹒５５

招商銀行 （０３９６８） １﹒３２

李寧 （０２３３１） １﹒１４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －１﹒９６

中國電信 （００７２８） －１﹒９４

小米集團 （０１８１０） －１﹒０５

騰訊控股 （００７００） －０﹒８３

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