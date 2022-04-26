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即市新聞

26/04/2022 15:56

《美元走勢－羅明立》歐元料仍較大機會要下試１﹒０６４０

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２７﹒７７　１２８﹒２０　１２７﹒３４
　　歐元╱美元　１﹒０６９２　１﹒０７３８　１﹒０６８２
　　英鎊╱美元　１﹒２７２０　１﹒２７７２　１﹒２７１１
　　美元╱瑞郎　０﹒９５９４　０﹒９６００　０﹒９５７０
　　美元╱港元　７﹒８４６５　７﹒８４７８　７﹒８４４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》星期一（２５日）美匯指數大幅上升，逼近１０２關口。預期美聯儲可能密集
且大幅加息以應對持續的超高通脹壓力，繼續利好美元表現。法國總統馬克龍擊敗極右翼對手勒
龐，消除對歐盟整體穩定的不明朗因素，但恐怕無法扭轉歐元下跌趨勢。在默克爾退下來後，馬
克龍應有意取代其地位領導歐洲，未來或會繼續推動對俄羅斯做出更強有力的回應，由於法國對
俄羅斯能源依賴較少，可能會推動對俄羅斯原油出口作出禁運的措施，不排除會面對德國的反對

　　歐元昨日險守１﹒０７但反彈力度欠奉，估計仍然較大機會要下試１﹒０６４０。英鎊同樣
疲弱，跌至１﹒２７。市場認為英倫銀行由於擔心經濟增長放緩，其貨幣政策調整力度將較為審
慎，估計鎊匯短期仍然有壓力。
　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０７３０　１﹒０６５０　１﹒０７６０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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