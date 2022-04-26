《美元走勢－羅明立》歐元料仍較大機會要下試１﹒０６４０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２７﹒７７ １２８﹒２０ １２７﹒３４

歐元╱美元 １﹒０６９２ １﹒０７３８ １﹒０６８２

英鎊╱美元 １﹒２７２０ １﹒２７７２ １﹒２７１１

美元╱瑞郎 ０﹒９５９４ ０﹒９６００ ０﹒９５７０

美元╱港元 ７﹒８４６５ ７﹒８４７８ ７﹒８４４８

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《美元走勢》星期一（２５日）美匯指數大幅上升，逼近１０２關口。預期美聯儲可能密集

且大幅加息以應對持續的超高通脹壓力，繼續利好美元表現。法國總統馬克龍擊敗極右翼對手勒

龐，消除對歐盟整體穩定的不明朗因素，但恐怕無法扭轉歐元下跌趨勢。在默克爾退下來後，馬

克龍應有意取代其地位領導歐洲，未來或會繼續推動對俄羅斯做出更強有力的回應，由於法國對

俄羅斯能源依賴較少，可能會推動對俄羅斯原油出口作出禁運的措施，不排除會面對德國的反對

。

歐元昨日險守１﹒０７但反彈力度欠奉，估計仍然較大機會要下試１﹒０６４０。英鎊同樣

疲弱，跌至１﹒２７。市場認為英倫銀行由於擔心經濟增長放緩，其貨幣政策調整力度將較為審

慎，估計鎊匯短期仍然有壓力。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０７３０ １﹒０６５０ １﹒０７６０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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