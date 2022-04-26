匯控：個人銀行、保險及貿易融資業務增長良好，有利未來幾季表現

《經濟通通訊社２６日專訊》匯控（００００５）公布首季業績，集團行政總裁祈耀年表示

，對集團年初的表現感到鼓舞。集團策略進展順利，大部分業務均保持有機增長，發展態勢良好

。雖然財富管理業務收入受到市場的不利影響，加上預期信貸損失趨向正常水平，導致盈利較去

年第一季減少，但所有業務及地區的貸款均錄得升幅，個人銀行、保險及貿易融資業務增長良好

，對未來幾季的表現十分有利。



＊有望實現２０２２年成本節約及風險加權資產削減目標＊



祈耀年指，該行已進一步減少成本，同時繼續對科技作出大量投資，有望實現２０２２年的

成本節約及風險加權資產削減目標。儘管經濟前景依舊不明朗，但鑑於利率自公布全年業績以來

持續上升，進一步增強對２０２３年平均有形股本回報率能夠達到雙位數的信心。



＊俄羅斯匯豐不會開展新業務或接受新客戶＊



祈耀年續指，俄烏戰爭繼續對烏克蘭及其他地區造成毀滅性後果，集團心繫無數遇難者及痛

失家人和流離失所的民眾，集團正為區內員工提供支援，並配合英國及其他國家或地區政府的制

裁措施。俄羅斯匯豐不會開展新業務或接受新客戶，業務正逐步收縮。集團於俄羅斯主力服務總

部設於其他國家或地區的跨國企業客戶，作為一家環球銀行，匯豐有責任協助他們處理該等棘手

問題。（ｃｗ）

