【匯控季績】匯控：對收入前景感樂觀，料全年收入錄中單位數增長

《經濟通通訊社２６日專訊》匯控（００００５）公布首季業績，行政總裁祈耀年表示，由

於市場引伸的平均政策利率走向較公布２０２１年全年業績時有所改善，預期淨利息收益將繼續

增長，加上２０２２年貸款有望實現中單位數百分比增長，因此繼續對收入前景感到樂觀。雖然

財富管理業務於２０２２年第一季的表現因香港實施新冠疫情限制措施而相對失色，但限制措施

放寬後，業務表現有望回升，仍然預期２０２２年收入將錄得中單位數百分比增長。



＊明年將支出增長控制於０％至２％範圍內＊



集團表示，俄烏戰爭加劇通脹壓力，增加了遠期經濟前景的不確定性，２０２２年第一季的

預期信貸損失提撥因而上升，正密切監察事態發展，但根據當前主流經濟預測及過往經驗，繼續

預期２０２２年內預期信貸損失提撥將恢復至平均貸款額３０個基點的正常水平。

集團又指，儘管面臨通脹壓力，２０２２年的經調整營業支出目標與２０２１年保持一致，

並已投入３４億美元達標支出，預期將於２０２２年節省逾２０億美元成本。２０２３年，集團

將繼續致力把支出增長（對比２０２２年）控制在０％至２％範圍內。（ｃｗ）

