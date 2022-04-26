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26/04/2022 17:20

【夜期時段】即月期指最新報１９９４５點，跌２８點，高水１０點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９９７０點，跌３點，高水３５
點，最新報１９９４５點，跌２８點，高水１０點，合約成交６７１張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６７７４點，升１４點，高水２７點，最新報６７５９點，
跌１點，高水１２點，合約成交３７２張。

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