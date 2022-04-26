【新冠疫苗】疫苗到戶接種服務今日展開，約７９００人已登記

《經濟通通訊社２６日專訊》繼上周推出上門接種新冠疫苗登記服務，公務員事務局今日起

展開全港「疫苗到戶接種服務」。公務員事務局局長聶德權，早上與立法會議員林哲玄到小西灣

邨視察流程。

在服務擴大至全港後，三名年齡介乎７５歲至９４歲的長者是首批經上門服務接種疫苗的受

惠人士。他們均未曾接種新冠疫苗，而其中兩位曾於三月初染疫，在康復後滿一個月即接種疫苗

。

聶德權表示，在推出登記服務一星期以來，截至昨晚有約７９００人登記上門接種服務。

十分多謝市民的支持，但相信有不少有特別需要的朋友仍在觀望，希望他們可以把握機會盡早登

記。今日有２０隊來自不同醫護機構或團體的人員，兵分多路在東區提供上門疫苗接種服務。本

周四（２８日）會開展西貢區的上門接種服務，並會逐漸加大每天派出外展隊的數目，加快接種

的步伐。

他補充，第五波疫情呈報死亡個案數目的臨時數據顯示，７０歲或以上沒有接種疫苗的死者

總數達５８４８宗，佔全部死亡個案約６５％，而「疫苗到戶接種服務」就是希望保護這個年齡

組別的人士，便利他們接種疫苗。雖然近日疫情有所緩和，但不能掉以輕心，相反，未接種疫苗

的長者更應該趁此機會盡早接種新冠疫苗，還要按時接種第二、第三劑，甚至第四劑疫苗。

（ｂｉ）

