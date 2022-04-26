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26/04/2022 12:02

【匯控季績】匯控首季列帳基準稅前利潤按年跌２８％至４２億美元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》匯控（００００５）公布截至今年３月底止，首季列帳基準稅
前利潤４１﹒６６億元（美元．下同），按年跌２７﹒９％，每股基本盈利０﹒１４元。
　　第一季經調整除稅前利潤４７﹒０６億元，按年跌２５﹒１％，勝預期，以年率計之平均普
通股股東權益回報率為６﹒５％。（ｂｎ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊

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