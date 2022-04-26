【匯控季績】匯控首季列帳基準稅前利潤按年跌２８％至４２億美元

《經濟通通訊社２６日專訊》匯控（００００５）公布截至今年３月底止，首季列帳基準稅
前利潤４１﹒６６億元（美元．下同），按年跌２７﹒９％，每股基本盈利０﹒１４元。
第一季經調整除稅前利潤４７﹒０６億元，按年跌２５﹒１％，勝預期，以年率計之平均普
通股股東權益回報率為６﹒５％。（ｂｎ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|專訪26/04/2022
【陶冬專訪】聯儲勢猛烈加息 惟這輪加息卻難以持久（有片）
|香港要聞26/04/2022
【新冠肺炎】林鄭：下月增檢疫酒店涉3千房 未到時候做全民檢測
|大行報告26/04/2022
【大行炒D乜】再有券商削招行目標價 click入嚟睇下
|開市Good Morning26/04/2022
黃瑋傑料港股於期指到期後趨穩 短期19873分好淡
|生財有道26/04/2022
【生財有道】綠債懶人包！息率幾多？同iBond有乜分別？
|財經熱話26/04/2022
【虛幣世界】科技股造好美股反彈，加密貨幣一同上揚
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰