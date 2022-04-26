【匯控季績】首季列賬基準收入跌４％，預期信貸損失提撥６億美元

《經濟通通訊社２６日專訊》匯控（００００５）公布，截至今年３月底止，首季列帳基準

收入１２４﹒６４億元（美元．下同），按年跌４％。主要因為財富管理及個人銀行業務收入減

少，反映制訂壽險產品業務的不利市場影響及香港投資產品分銷收入下降，以及環球銀行及資本

市場業務旗下環球債務市場業務及自營投資業務收入減少。受資產負債表增長及利率上升帶動，

全線環球業務的淨利息收益均告上升。期內經調整收入按年下跌３％。



＊列賬基準預期信貸損失錄得６億美元提撥＊



列賬基準營業支出下跌３％，經調整營業支出下跌２％，原因是集團的成本節約措施發揮效

力，以及本年度利潤的預期變化令與表現掛鈎的應計酬勞下跌，抵銷了科技投資持續增加及通脹

上升的影響有餘。

列賬基準預期信貸損失錄得６億美元提撥，去年第一季則撥回４億美元。預期信貸損失增加

，主要反映俄烏戰爭的直接和廣泛經濟影響，以及遠期經濟前景受到的通脹壓力，但有關增幅因

絕大部分與新冠疫情相關的儲備被撥回而有所緩減。第三級提撥為４億美元，相對過往經驗仍維

持在低水平。

今年首季，普通股權一級資本比率為１４﹒１％，按季下跌１﹒７個百分點，淨利息收益率

為１﹒２６％，按年上升５個基點，按季相比則增加７個基點。（ｂｎ）

