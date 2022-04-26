【匯控季績】匯控料香港業務盈利錄強勁復甦，明年派息能加將提升

《經濟通通訊社２６日專訊》匯控（００００５）財務總監邵偉信（Ｅｗｅｎ

Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）於分析員會議上表示，首季香港業務受分行關閉及市場情緒低落所影響，

但隨著香港的分行重開，預期相關的客戶活動將會回復正常，並指集團在香港的股票經紀業務受

到影響，但預計相關情況會恢復正常，未來數季度香港業務將有不錯的復甦。

對於ＨＩＢＯＲ落後於ＬＩＢＯＲ，他表示，匯豐預期下個月聯儲局將加息５０個基點，並

於６月再加息５０個基點，總共１００個基點的加息，又預期英國政策利率將在今年繼續上升，

集團在英國業務的淨利息收入增長將非常可觀，隨著ＨＩＢＯＲ將於未來數季走高及市場重開，

相信香港業務的盈利將錄強勁復甦。

他指出，現時集團的資產負債表較２０１９年時大幅增加，若美聯儲利率重返當時水平，集

團應錄更高的淨利息收入，又認為部分市場隱含利率實際上高於２０１９年水平，故預期集團在

淨利息方面將會非常強勁的復甦。

集團在業績中提及可能無法在本階段於今年展開進一步回購，他表示，這是由於資本上出現

時機錯配（ｔｉｍｉｎｇ ｍｉｓｍａｔｃｈ ｏｎ ｃａｐｉｔａｌ），但透過未來五個季度

通過更高的淨利息收入，集團在２０２３年或未來的派息能力將會提升。（ｂｎ）

