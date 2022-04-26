  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/04/2022 17:32

【匯控季績】匯控：未有考慮分拆亞洲業務，無意將人員遷離香港

　　《經濟通通訊社２６日專訊》匯豐控股（００００５）財務總監邵偉信（Ｅｗｅｎ　
Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）在電話會議上表示，隨著約５０％的分行在今年二月及三月關閉，當中涉
及集團的抵押貸款業務，預料第二季抵押貸款業務將會受到影響，但隨著分行重開，集團的抵押
貸款業務將會再現健康增長。
　　他指出，隨著英倫銀行及美聯儲加息，料今年及明年將進入利率非常快速增長的周期，預期
ＨＩＢＯＲ將會隨著美聯儲加息而有所反應，又指集團是世界上對利率最敏感的銀行之一，利率
上升對集團的回報具有非常重大及正面的影響。
　　
＊首季涉俄羅斯風險減值約２﹒５億美元＊

　　他表示，今年首季預期信貸損失約６﹒４２億美元。當中，涉及俄羅斯的風險減值約２﹒５
億美元，涉及內房的減值約１﹒６億美元，並指出前者反映出俄烏戰爭後，集團對俄羅斯業務的
展望有所不同，而後者則反映出中國房地產市場潛在的持續走軟。
　　被問及何時恢復季度派息，他回應指，集團將會於今年底審視上述安排，並指集團計劃只在
今年中及今年底進行派息。
　　據外媒報道有積極股東提議匯控分拆亞洲業務，他回應指，集團並沒有就此進行考慮。他補
充，對政府放寬防疫措施表示歡迎及支持，並指集團致力在香港發展，無意把人員遷離香港。
（ｂｎ）

　

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事26/04/2022
《神州經脈》外匯存準率調降人幣反彈　北京篩查擴圍滬指失二千九
財經熱話26/04/2022
匯控盈利倒退兼不派季息不回購　股價曾插逾半成
專訪26/04/2022
【雷鼎鳴專訪】新特首須果斷解決社會矛盾　研港元制度B計劃（有片）
中國故事26/04/2022
《京城近觀》朝陽群眾 手中有糧心不慌
財經熱話26/04/2022
【反彈或轉勢】林嘉麒：若博科技股反彈　首選非騰訊！（有片）
財經熱話26/04/2022
【未跌完？】一個原因令黃金股季績理想仍要跌　專家籲不宜沾手！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金