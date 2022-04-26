【匯控季績】匯控：未有考慮分拆亞洲業務，無意將人員遷離香港

《經濟通通訊社２６日專訊》匯豐控股（００００５）財務總監邵偉信（Ｅｗｅｎ

Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）在電話會議上表示，隨著約５０％的分行在今年二月及三月關閉，當中涉

及集團的抵押貸款業務，預料第二季抵押貸款業務將會受到影響，但隨著分行重開，集團的抵押

貸款業務將會再現健康增長。

他指出，隨著英倫銀行及美聯儲加息，料今年及明年將進入利率非常快速增長的周期，預期

ＨＩＢＯＲ將會隨著美聯儲加息而有所反應，又指集團是世界上對利率最敏感的銀行之一，利率

上升對集團的回報具有非常重大及正面的影響。



＊首季涉俄羅斯風險減值約２﹒５億美元＊



他表示，今年首季預期信貸損失約６﹒４２億美元。當中，涉及俄羅斯的風險減值約２﹒５

億美元，涉及內房的減值約１﹒６億美元，並指出前者反映出俄烏戰爭後，集團對俄羅斯業務的

展望有所不同，而後者則反映出中國房地產市場潛在的持續走軟。

被問及何時恢復季度派息，他回應指，集團將會於今年底審視上述安排，並指集團計劃只在

今年中及今年底進行派息。

據外媒報道有積極股東提議匯控分拆亞洲業務，他回應指，集團並沒有就此進行考慮。他補

充，對政府放寬防疫措施表示歡迎及支持，並指集團致力在香港發展，無意把人員遷離香港。

（ｂｎ）





