花旗：本港千萬富翁減一成半至４３﹒４萬，資產中位數１５７０萬

《經濟通通訊社２６日專訊》花旗銀行發表「香港千萬富翁調查２０２１」，調查訪問了

３８００名，年齡介乎２１－７９歲的香港居民，以２０２１年１０月至２０２２年１月數據推

算，全港擁有千萬港元或以上淨資產的「千萬富翁」最少達４３﹒４萬人，較去年的５１﹒５萬

人下跌逾一成半；千萬富翁佔全港相關年齡人口約７﹒４％，即每約１３個相關年齡香港人就有

１位是千萬富翁。



＊需更長趨勢才能反映富翁人數下跌是否與移民潮有關＊



調查反映本港千萬富翁人數顯著下跌，然而，其淨資產總值中位數為１５７０萬港元，按年

微升１﹒３％。被問到數據是否反映近年的移民潮，香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示

，根據近１０年的調查，千萬富翁人口均有升有跌，如２０１９年亦較２０１８年有所下跌，但

在２０２０年便見回升。總括近１０年數據，千萬富翁的人口數字及淨資產總值均遂步上升，故

需要一個更長的趨勢才能反映相關情況。

調查數據顯示，千萬富翁的流動資產中位亦由３５０萬增加到４００萬。在千萬富翁人口中

，股票在過去三個月內仍然為滲透率最高的投資工具，有８０％，其次為外幣（６２％）、基金

（５２％）及債券（３４％）。



＊資產７成投放物業，兩成半千萬富翁資產總值較疫情前增＊



就資產組合而言，大部分千萬富翁有近一半的流動資產為現金，近三成為股票，基金及債劵

則佔逾兩成。千萬富翁的淨資產主要分布於物業，佔７１％，與２０２０年相若。即使經歷兩年

疫情，超過七成的千萬富翁表示其資產總值已回復至疫情前水平，當中包括近兩成半表示其資產

總值甚至比疫情前有所增加。調查亦發現，逾三分一千萬富翁表示疫情令其投資取態較前一年保

守，如多持現金、減持股票、減少新投資，及偏向投資風險較低的產品。

李貴莊指，由於環球供應鏈仍趨緊張，且商品價格走高，預料美國通脹未來仍會受壓，全年

通脹水平或達５﹒９％。但美國勞動力及企業盈利表現仍然偏強，認為出現滯脹的風險偏低。考

慮到今年股市下行風險較大，投資者將較留意債市以具防守性的股票投資機會，料千萬富翁將繼

續以多元、環球化的祺產配置為主。



＊２４％受訪富翁看好未來１２個月港樓表現＊



調查顯示，看好未來１２個月樓市的千萬富翁人數較之前有顯著上升，由１５％上升至

２４％。８％的受訪者表示有興趣於本港置業，近六成對樓市抱觀望態度。另外，表示有興趣出

售現物業的千萬富翁人數與２０２０年相若，在考慮出售價位方面亦如往年般堅定。

李貴莊指出，受訪期間，本港第５波疫情仍未發生，因此富翁對港樓看法會較進取，但他們

仍普遍相信疫情後本地樓市將會回升。（ａｃ）

