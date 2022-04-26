【綠色債券】招商永隆：認購首日平均每名客戶認購金額為２１萬元

《經濟通通訊社２６日專訊》由政府發行的綠色零售債券將於今早９時起接受香港居民認購

。招商永隆銀行表示，於綠色零售債券接受認購首日的平均每名客戶認購金額為２１萬元，而最

高認購金額為１０００萬元。經電子渠道（流動銀行╱網絡銀行）認購的客戶人數達８８％。

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