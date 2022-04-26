【新冠肺炎】林鄭：５月放寬第二階段社距，長幼疫苗接種率不理想

《經濟通通訊社２６日專訊》行政長官林鄭月娥表示，自從４月１５日舉行抗疫記者會後已

有１０天，近１０日新冠疫情逐趨穩定，沒有再突破３位數。而昨日確診４３１宗，比４月１５

日的９４６宗下跌多於一半，香港疫情指標可觀地下降，包括污水監測、強檢發現確診個案等；

而４月１７日港大即時有效繁殖率為０﹒４７３６，至今仍沒有反彈；至於時點確診比率，在１

萬人之中有８人確診。此外，仍留醫新冠病人有２００２名病人，而留醫ＩＣＵ的人數有１６人

，比４月１５日已大幅下跌。

林鄭表示，以下的工作已逐步恢復常態，包括學校分階段恢復面授課堂，逾６００間學校，

即３１﹒５萬名學生可以回校上學，中學文憑試如期開考，有３０名考生在竹篙灣考試。第一階

段放寬社交距離措施亦於４月２１日順利推出。

林鄭又指，５月仍有重要決定，包括第二階段社交距離措施放寬，以及中學文憑試結束後，

可以讓中學生復課。不過她認為市民在疫苗接種率方面仍要繼續加把勁，特別是「一老一幼」的

群組，７０歲或以上首針接種率只有７４％，３至１１歲首針接種率只有６６％，共有約４０萬

人仍未打針，呼籲長者、小朋友的家長都盡快安排他們打針。（ｈｙ）

