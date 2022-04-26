【國安立法】外國記者會宣布停辦人權新聞獎，林鄭：屬個別事件

《經濟通通訊社２６日專訊》被問及香港外國記者會宣布暫停舉辦「人權新聞獎」，以及有

學者離開香港，是否反映新聞自由受威脅。行政長官林鄭月娥表示，港府一直有維持有關自由，

認為有關事情是屬個別事件，相信是有人誤解了「新聞自由」。（ｈｙ）（ｚｚ）

