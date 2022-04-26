【雷鼎鳴專訪】新特首須果斷解決社會矛盾，研港元制度Ｂ計劃

《經濟通通訊社記者張可怡２６日報道》前政務司司長李家超宣布參選第六屆行政長官，預

料將在無競爭下成為第六屆特首。若他成功當選，將成為首紀律部隊出身的特首，改變一如既往

的「ＡＯ治港」模式。香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴接受《經濟通通訊社》

專訪時就指，未來１０年香港可能要面對艱難的國際環境，中央屬意一個能果斷決策的人才，因

此警隊出身的李家超是合適的選擇，又認為下屆特首除了要解決社會矛盾外，亦應研究港元制度

Ｂ計劃。



＊「一人參選」因沒有更多人選＊



雷鼎鳴表示，今次選舉採取一人參選的「澳門模式」，是因為經過２０１９年的政治風波，

中央認為香港內部穩定相當重要，再者現時國際環境複雜，中央對於今次的人選特別緊張。「過

去當有兩人或以上競選，後來不多不少都在所謂建制派製造分裂，今時今日環境較特殊，中央不

是太喜歡有這種現象出現的。」

雷鼎鳴認為「澳門模式」未必會永續，因為今次的情況並非因為中央害怕屬意的候選人票數

不夠，而是香港沒有其他合適的人選能夠應付今時今日的局勢，「在政府ＡＯ制度下服務過的『

武官』其實很少，沒有其他選舉下只能支持一個，並不代表其他人不能參選，以冼國林為例，他

是夠資格參選的，但因為無政府背景，難以取得足夠的選委會提名票。」



＊國際環境複雜需「武官治港」＊



雷鼎鳴坦言，公務員出身的人在行政各方面的能力相當高，但他們不擅長政治，「在安定環

境下無所謂，但過去幾年香港面臨很大考驗，加上中美關係緊張，ＡＯ似乎難以控制局面。」他

續指，香港有很多好尖銳的社會矛盾，房屋問題、樓價很高，「過去２０多年，以香港文官制度

解決不了樓價問題，大家知道個方法，增加土地供應，可以很有效長遠來說壓抑樓價，令更多人

買得起樓，但講了很多年仍未成事。」

雷鼎鳴認為，香港需要一個果斷高效率的特首，「李家超是否一定成功？我不敢這樣說，因

為對他來說都是一個考驗。」



＊西方挑事端 須解決社會矛盾＊



雷鼎鳴表示，中國國力未來幾年內很大可能超越美國，「美國不會容許這件事出現，中美關

係惡化，美國可以同中國打經濟戰、科技戰、地緣政治戰……以前亦打過貿易戰，香港夾在中美

之間，兩國的衝突香港是避不開的。」他認為，若西方繼續與中國打經濟戰，香港一定會成為他

的助攻市場，如果屆時香港的社會矛盾仍未解決，比較容易被西方勢力挑起矛盾。「舉個例，市

民收入不均衡、年青人往上流動機會較少、樓價比較貴，這些問題仍然是特區政府必須應付及快

速解決的。」

雷鼎鳴又指，香港教育問題比較嚴重，香港年輕人非常缺乏獨立思考同批判性思維，「很多

人誤以為周圍批評別人就是批判性思維，批判性思維要明辨是非，任何思考、下決定都要科學方

法，找證據要符合邏輯，證據要經得起考驗，香港教育制度這方面很大缺失。」他又指，香港年

輕人對於中國和國際關係上認識貧乏，應由幼稚園、小學和中學開始，加強學習中國歷史及中國

文化。



＊研究港元制度Ｂ計劃＊



雷鼎鳴表示，下屆特首除了要解決社會矛盾，亦要研究港元制度Ｂ計劃。「如果中美繼續再

發生很大衝突，香港的聯繫匯率有機會受到衝擊，舉個例，如果美國想擊潰中國金融中心，一定

會向香港出手，但?倒香港國際金融中心，對美國、世界長遠來說是不利的。」他續指，港元和

美元掛勾，假如美國要想辦法把香港逐出ＳＷＩＦＴ，不能用美元交易時怎麼辦？此事技術性複

雜，不是坊間的一些議論便可解決，政府應研究港元制度有何Ｂ計劃，研究結果不宜公開，但時

間也不充裕了。「那套計劃不一定要馬上應用，但要有後備，一旦美國對香港出手，香港的金融

風險是相當大的。」

