《小傳日記》大象賺少咗又唔派息唔回購，全日跌到夠！

《小傳日記》花旗魚缸財報季進入白熱化階段，香江呢邊都開始緊今年第一季成績表出爐嘅

最後直路，今日最重榜就係大象放榜啦，噚日放榜前已經捱定沽，結果今日出嚟真係好曳，列帳

基準稅前利潤４１﹒６６億美金，按年跌差唔多２８巴仙，賺少咗不特止，大家最關心就係有無

得派返季息，最後都係得個桔！管理層講明今年都唔會諗派季息架喇，下年同樣時間先再話你聽

派唔派啦。

最後大象蝕錢又唔派息，仲宣布話好難再開始新一輪回購。晏晝之後好多大象ｆａｎｓ都走

先，又再跌多兩錢重，終於再次５０不保，全日跌多過４巴仙，報４９﹒５銀。見到大象境況咁

坎坷，收市後先放榜嘅細象（０００１１）都一齊仆直，最後收報１４５銀，跌差唔多５巴仙。

銀行佬陀衰家，科網佬集體反彈叫撐到少少，恒指全日收報１９９３４，升６５點或０﹒３３巴

仙。

大象失守５０銀大關，睇怕支持位要再下移到落去３月低位４６銀先值博些少，而家個個都

係睇緊花旗鮑叔會點吹啦，就算仲有成個幾星期時間，大戶都要開始盤算應該要點做。而家

ＣＭＥ嘅Ｆｅｄ Ｗａｔｃｈ最新就顯示，５月要加０﹒７５厘機會已經去到成９７﹒６巴仙，

加半厘嘅機會就得返２﹒４巴仙。有市場中人就話，中美都面臨經濟衰退之下加息，當借貸意欲

唔高情況下，對銀行故係無乜作用，睇嚟銀行佬短期都要受壓，反正都無息收，不如等大象再低

啲先考慮啦，請請！





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