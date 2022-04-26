《本港樓市》地政總署：屯門大欖住宅地流標

《經濟通通訊社２６日專訊》地政總署公布，屯門青山公路大欖段住宅地，因為地價標金未

達到政府就該用地所定的底價，所以不接納上周收到的５份標書。

政府按既定機制在市場上公開出售賣地計劃內的土地。如沒有任何標價達到政府專業估價師

所評估的底價，政府不會出售該土地。這是為了確保政府獲得公平合理的回報，以保障公帑。底

價會在截標當日訂定，以便考慮最新的市場情況。

政府不會就投標者出價的考慮作出揣測。出價往往視乎種種因素，例如投標者如何評估用地

的吸引力和市場情況，以及其企業情況及發展策略等。

該地皮為屯門青山公路－大欖段的屯門市地段第５６１號用地，地盤面積約３６﹒２９萬平

方呎，指定作私人住宅用途。最高樓面面積可達１３０﹒６４萬平方呎。

發展局發言人指，雖然這次未能成功招標，但政府會繼續將最低單位面積要求落實於所有政

府賣地項目、鐵路物業發展項目、市區重建局項目，以及其他涉及換地或契約修訂的私人住宅發

展項目，以改善市民的居住空間和回應社會訴求。事實上，很多市區重建局和香港鐵路有限公司

的項目同樣設有最低單位面積要求，過去均成功招標。（ｓｌ）

