《真知灼見－溫灼培》英鎊穿１０港元有甚麼要留意？

《真知灼見》踏入本周，英鎊跌穿１０港元。出現這情況很大原因當然是美元整體強勢所致

。但英國自身也有不少問題導致其匯價下跌。上周五（２２日），英國公布３月零售銷售，按月

大跌１﹒４％。為何市場對該數字反應如此強烈呢？首先，數字反映自英倫銀行把息率推上

０﹒７５％後，英經濟已無以為繼。而更甚是，英國從４月１日起還大幅加了５４％煤氣費，在

每家每戶能源成本支出大幅上漲下料將會進一步削弱英消費者的消費力。所以待４月份零售數字

公布，幾可肯定情況將只會更差。



＊英凍結俄國富人資產會否影響外來投資？＊



另外，還有一個較長遠值得思考問題。就最近俄烏事件發生後，眾所周知英政府對俄羅斯採

取了制裁行動，不單凍結了俄羅斯在英國的外匯儲備，還凍結了俄羅斯企業及富人在當地資產。

這一做法會否對未來英經濟帶來後遺症呢？雖說，不單是英國，今次美國、歐盟、加拿大、日本

、澳洲、甚至瑞士等也參與了制裁俄羅斯行動。但鑑於英國的歷史關系，加上倫敦又是全球金融

中心，資金進出便捷。所以過去全球富人，當中尤以俄羅斯、中東及亞洲等，是特別鍾情投資於

英國，尤其倫敦的物業。但經歷了是次事件，又會否嚇怕這些地區的外來投資，甚至驅使資金撤

離？這點實在值得待我們日後多作關注以作為衡量英經濟以至英鎊匯價走勢因素之一。



＊英房地產熾熱情況未減＊



據英國網上房產中介公司Ｒｉｇｈｔｍｏｖｅ的４月份數字顯示。英國４月平均樓價按月按

年分別上升１﹒６％及９﹒９％。就是英倫銀行過去三度加息也未能壓抑當地熾熱樓市。就讓我

們密切留意事情發展。暫料英鎊１０﹒２港元阻力重。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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