【ＥＳＧ】晨星：股票分析納ＥＳＧ風險，非常重要

可持續發展及ＥＳＧ（環境、社會及管治）概念，隨著氣候變化帶來的危機而逐漸受金融界

重視。除投資產品創新及公司合規工作方向的轉變外，股票分析亦逐步融入ＥＳＧ因素。

股票分析及評級機構晨星（ＭｏｒｎｉｎｇＳｔａｒ）ＥＳＧ股票研究主管

ＡｄａｍＦｌｅｃｋ表示，將ＥＳＧ風險放入股票估值的分析中非常重要，因分析公司現金流及

未來利潤時，同樣需要考慮環境、社會等多方面潛在風險。若在加入ＥＳＧ風險評估後，公用事

業、能源等板塊估值受到的影響較大。

晨星２０２０年收購ＥＳＧ風險評級公司Ｓｕｓｔａｉｎａｌｙｔｉｃｓ，並將關於ＥＳＧ

風險評級的數據與自身股票研究結合，以更精準地評估股票的內在價值。晨星目前覆蓋的所有公

司，在進行股票分析時已全部融合考慮ＥＳＧ所帶來的風險，包括衡量永續競爭力優勢的「經濟

護城河評級」，以及衡量未來現金流可預測性的「不確定性評級」。



＊可樂含糖產品，存徵稅風險＊



Ａｄａｍ Ｆｌｅｃｋ表示，對於長期投資者而言，公司未來至少３至５年，甚至１０年所

產生的未來現金流及利潤顯得更為重要，因此與ＥＳＧ因素相關的風險需要提早被考慮。他以可

口可樂為例，該公司面臨最大的ＥＳＧ風險是健康風險，如在評估公司長期價值時，就需要考慮

未來政府有機會向含糖產品徵更多稅的風險。

不過，他表示，其實股票中存在的ＥＳＧ風險，大部分已普遍被市場定價，因此整體股票評

級在納入ＥＳＧ考量前後，並沒有發生根本性變化。但如能源、公用事業等板塊在考慮ＥＳＧ風

險後，評估的公允價值（ｆａｉｒ ｖａｌｕｅ）變化幅度較大，而科技板塊的變化最小。



＊ＥＳＧ三大問題，產品、人力、隱私＊



根據晨星報告顯示，受ＥＳＧ風險影響最大的是公用事業板塊，該板塊受ＥＳＧ風險影響的

加權累積概率達４３﹒８％，其次是能源板塊，受影響概率為１３﹒３％；而受影響最小的是科

技板塊，概率僅為５﹒６％。而最普遍的重大ＥＳＧ問題，通常圍繞３方面，包括１）產品管治

、２）人力資本、及３）數據隱私和安全。

Ａｄａｍ Ｆｌｅｃｋ又指，ＥＳＧ風險較小，或因ＥＳＧ而擁有更多機遇的公司，其價值

可能已被高估。他表示，目前市場的資金正在追逐綠色資產，部分大型基金的基金經理，甚至會

對ＥＳＧ風險較高的證券撤資，投資者似乎在以更高的溢價，換取更低ＥＳＧ風險的資產，以降

低整體組合中的ＥＳＧ風險狀況，當市場開始追逐少數投資機會時，這些被標為「綠色」的證券

或資產的價格已經被推高。《香港經濟日報》

