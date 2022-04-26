【綠色債券】雙線出擊，抽綠債兼購ＥＳＧ債券基金

市面上的ＥＳＧ（環境、社會及管冶）債券基金，過往派息率最高約６厘，較今天起開售的

港府首次發行零售綠債（０４２５２）保底息２﹒５厘為高，包括路博邁投資旗下ＮＢ短期高收

益債券派息率５﹒７２厘、宏利可持續亞洲債券為５﹒２３厘、貝萊德環球債券收益基金為

４﹒９４厘等。



＊ＥＳＧ債券基金，最高派６厘息＊



不過，專家提醒，基金派息絕非保證，況且近期環球市況甚為波動，慎防基金賺息蝕價。可

是，市場預料綠債的認購反應佳，散戶未必可以分得多。

投資專家建議，有閒資族宜雙線出擊，既抽綠債，又慎選ＥＳＧ債券基金，冀可攻守兼備。

業界指，市面約有１３隻認可的ＥＳＧ債券基金，包括安聯綠色債券基金、匯豐

（ＨＳＢＣ）環球低碳債券基金、富達可持續發展策略債券等。



＊環球波動，慎防基金賺息蝕價＊



不過，個別產品慷慨派息並非意味會有高回報，尤其是眼下面對環球加息周期，強美元令歐

美及新興市場的債市甚為波動，或拖累債券的投資表現。數據亦顯示，今年以來ＥＳＧ債券基金

普遍下跌，不少呈雙位數跌幅。

但業界補充，避險族或只分到兩至三手（每手１萬元）綠債，不妨再斥閒資嚴選優質的綠色

債券基金，冀分散投資。《香港經濟日報》



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