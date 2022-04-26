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26/04/2022 10:00

【理財專題】綠債懶人包：息率幾多？可買賣？同ｉＢｏｎｄ分別？

　　《環富通基金頻道記者羅駿豪２６日報道》港府首次發行的零售綠色債券（０４２５２），
第五波疫情下經歷延期過後，將在今日開始認購。究竟綠債同ｉＢｏｎｄ有乜分別？可否在市場
買賣？何時截止認購？現在綠債懶人包為你一一解答！

＊為何叫綠色債券？＊

　　這次政府發行的叫「綠色債券」，並非跟以往的一樣叫通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ），或銀
色債券。那麼綠債同ｉＢｏｎｄ有甚麼分別？分別就在於綠債設有特定的籌集資金用途。綠債發
行所得的資金，會按照政府的《綠色債券框架》撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香
港可持續發展的綠色項目融資或再融資。


＊誰合資格認購？＊

　　一如ｉＢｏｎｄ，持有有效香港身份證的１８歲以上人士可以認購綠色債券。認購途徑包括
配售銀行、證券行（如該行有提供認購服務），及香港結算公司（如已擁有在該公司開立的投資
者戶口）。

＊可不可以在二手市場買賣？＊

　　答案是可以的！雖然綠色債券設有特定的集資用途，但除此之外，實際上和ｉＢｏｎｄ的結
購分別不大，年期都是３年，每半年派息一次，派息率則與通脹掛勾；並可以在銀行或港交所
（００３８８）二手市場買賣。

＊派息率如何釐定？＊

　　是次綠色債券的每次派息，息率以下列較高者為準：

１﹒　浮息，即最近６個月公布的ＣＰＩ按年變動率的算術平均值（準確至小數點後兩個位）

２﹒　定息，即最低息率（俗稱保證利息、保底息）。　　

　　因應外圍環境逐步收緊銀根，利率趨升，是次綠債最低年息率，已由原本的２厘上調至
２﹒５厘。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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