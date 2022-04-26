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26/04/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價續貶６８１點刷逾一年低，報６﹒５５９０

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５５９０，
較上個交易日跌６８１點子，錄五連貶，刷２０２１年４月２日以來逾一年新低，上個交易日報
６﹒４９０９。
　　在聯儲局即將加息的預期下，美元匯價維持強勢，昨天（２５日）美匯指數高見
１０１﹒７４，為２０２０年３月以來最高。
　　為應對近期人民幣匯價持續下跌，人民銀行周一表示，為提高金融機構的外匯資金運用能力
，將自５月１５日起下調金融機構外匯存款準備金率１個百分點，外匯存款準備金率由現行的
９％下調至８％。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒５５９０　　＋６８１﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０２９２　　＋１３９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１２９０　　＋８５１﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８３５８　　　＋８５﹒７０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３５８８　　＋３１９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７１１３　　＋１４９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３４２７　　＋４３１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７７５１　　＋３７６﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８４６２　　＋５５８﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１５１４　　＋４９０﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６４０　　　－２３﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒４９６６　－４１６１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３９１９　　　－９５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９０﹒３１００　　－１０６﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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