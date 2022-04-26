【聚焦人幣】人幣中間價續貶６８１點刷逾一年低，報６﹒５５９０

《經濟通通訊社２６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５５９０，
較上個交易日跌６８１點子，錄五連貶，刷２０２１年４月２日以來逾一年新低，上個交易日報
６﹒４９０９。
在聯儲局即將加息的預期下，美元匯價維持強勢，昨天（２５日）美匯指數高見
１０１﹒７４，為２０２０年３月以來最高。
為應對近期人民幣匯價持續下跌，人民銀行周一表示，為提高金融機構的外匯資金運用能力
，將自５月１５日起下調金融機構外匯存款準備金率１個百分點，外匯存款準備金率由現行的
９％下調至８％。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒５５９０ ＋６８１﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０２９２ ＋１３９﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１２９０ ＋８５１﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８３５８ ＋８５﹒７０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３５８８ ＋３１９﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７１１３ ＋１４９﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３４２７ ＋４３１﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒７７５１ ＋３７６﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８４６２ ＋５５８﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１５１４ ＋４９０﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６４０ －２３﹒１０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒４９６６ －４１６１﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３９１９ －９５﹒００
１人民幣╱韓元 １９０﹒３１００ －１０６﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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