【聚焦人幣】人幣中間價續貶６８１點刷逾一年低，報６﹒５５９０

《經濟通通訊社２６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５５９０，

較上個交易日跌６８１點子，錄五連貶，刷２０２１年４月２日以來逾一年新低，上個交易日報

６﹒４９０９。

在聯儲局即將加息的預期下，美元匯價維持強勢，昨天（２５日）美匯指數高見

１０１﹒７４，為２０２０年３月以來最高。

為應對近期人民幣匯價持續下跌，人民銀行周一表示，為提高金融機構的外匯資金運用能力

，將自５月１５日起下調金融機構外匯存款準備金率１個百分點，外匯存款準備金率由現行的

９％下調至８％。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒５５９０ ＋６８１﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０２９２ ＋１３９﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１２９０ ＋８５１﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８３５８ ＋８５﹒７０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３５８８ ＋３１９﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７１１３ ＋１４９﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３４２７ ＋４３１﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７７５１ ＋３７６﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８４６２ ＋５５８﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１５１４ ＋４９０﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６４０ －２３﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒４９６６ －４１６１﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３９１９ －９５﹒００

１人民幣╱韓元 １９０﹒３１００ －１０６﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

