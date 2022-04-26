《鍾之日記》Ａ場過山車，匯控績後吐

《鍾之日記》４月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



隔晚美股拗腰回升，三大指數接近當日高位收市，加上內地監管又發功，人行昨（２５日）

晚突然宣布下調金融機構外匯存款準備金率１個百分點至８％，人民幣低位反彈，中港兩地股市

亦見回升，恒指連跌五日後回升，一度重上兩萬點大關。祖國股市過山車，滬綜指爭持二千九。

恒指高開１１９點，報１９９８９，人民幣持續回升，港股升幅亦擴大，重上兩萬點大關，

中午挨近高位收市。午後甫開曾升３８９點，見２０２５８點全日高，不過之後受Ａ股復向下及

匯控（０００００５）季績公布後捱沽拖累，大市掉頭回落，恒指更一度倒跌１０點，低見

１９８５８。恒指最終收報１９９３４，升６５點或０﹒３３％。

大市全日成交１２２７﹒９５億元。國指收報６７４７點，升６２點或０﹒９４％。科指升

１０９點或２﹒８７％，收報３９１５點。



＊人行出手托匯價，滬指兩日挫６％＊



經歷昨日股災，滬深股市今日再坐上了過山車，滬綜指指數振幅達到２﹒７１％。早段多板

塊領挫破功，滬綜指早盤曾跌逾１％穿二千九，其後維穩力量浮現，地產、白酒、基建等板塊拉

漲帶動滬指半日收升０﹒９％，不過午後市況快速轉下，軍工、券商、電腦設備等板塊更在下午

２時後崩盤，暴跌約半成，保險、有色、汽車、半導體板塊集體走低，市場無力維穩，滬綜指全

日跌幅擴大至１﹒４４％，收報２８８６﹒４３點，再穿二千九，累計滬指兩日跌幅達到

６﹒４９％，盤中低見２８７８﹒２６點，刷新２０２０年６月以來新低。深成指今日更跌

１﹒６６％，創業板指則跌０﹒８５％。

兩市全日成交８３８８億元人民幣，按日減少６﹒５％，不過資金從陸股通逆行淨流入

１５﹒４３億元人民幣。

人民幣匯價連日急瀉，人民銀行終出手托匯價，人行宣布下月１５日起，下調金融機構外匯

存款準備金率１個百分點，即由現行的９％下調至８％。不過人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今早仍低開７６點子報６﹒５６２０，隨著Ａ股股市回穩，即期由跌轉升，盤中一度

勁彈２８４點子報６﹒５２６０。尾盤升幅收窄，即期收報６﹒５４７３升７１點，結束五連挫

，暫時脫離逾一年低位。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）走勢波動，今早曾急漲２００多點子，惟

目前再度轉跌４１點，報６﹒５７４０。



＊年內再宣回購機會不大，匯控績後吐逾４％＊



匯豐控股（００００５）宣布，截至今年３月底止首季列賬基準除稅前利潤４１﹒６６億美

元，按年下跌２７﹒９１％，勝預期。首季經調整除稅前利潤４７﹒０６億美元，跌

２５﹒０６％。

匯控亞洲地區經調整稅前利潤２８﹒５７億元，按年跌２４﹒２２％，當中香港區經調整除

稅前利潤１０﹒７２億元，跌４３﹒８２％。而香港區列賬基準稅前利潤１０﹒２２億元，按年

跌４５﹒８１％。

值得留意的是，匯控財務總監邵偉信（Ｅｗｅｎ Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）指，現時集團核心

一級比率已回到１４％至１４﹒５％的目標範圍內，預期最快下周推出早前宣布的１０億美元回

購。他指，今年進行超過１０億美元的進一步回購的機會不大，冀保留能力支付股息。

匯控早前已明言今年不會恢復按季派息，匯控表示，已就是否恢復按季派息作出檢討，惟現

時不擬於今年內恢復此安排。未來數年集團將繼續檢討是否恢復按季派息，並明年２月發布

２０２２年業績時或之前，再交代最新情況。

匯控出成績表未有提振股價，短線彈上５１元後即回軟，收市吐４﹒２％，報４９﹒５元。

其他銀行同業表現同偏軟，恒生（０００１１）急跌４﹒８％，交銀（０３３２８）跌２％

，渣打（０２８８８）跌２﹒２％，中銀（０２３８８）跌１﹒６％。



＊美股回暖科技股走高，京東漲６％



隔晚美股早段受挫，道指曾大跌近五百點，能源股更首當其衝。不過，隨住美債孳息率回落

，加上推特（Ｔｗｉｔｔｅｒ）宣布與馬斯克達成收購協議，刺激美股回升，道指現Ｖ形反彈，

尤其是科技股推動大市。有市場分析認為，大型科技股已經超賣，所以買盤重新入市。

港股科技股同升，京東集團（０９６１８）漲５﹒７％，百度（０９８８８）升５﹒２％，

快手（０１０２４）升５％，阿里（０９９８８）升３﹒７％，騰訊（００７００）走高

２﹒６％，惟小米（０１８１０）跌０﹒６％。

另外值得留意的是，據工商登記資訊顯示，阿里董事局主席張勇近日從浙江天貓技術有限公

司、淘寶（中國）軟件有限公司法定代表人及董事長職務卸任，由淘寶天貓業務負責人戴珊接任

該公司董事長兼總經理。阿里指出，此次一系列變更是出於權責一致的法務安排。



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