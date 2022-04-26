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26/04/2022 08:16

【新冠肺炎】上海昨新增本土新冠病例回落至１﹒７萬例，增５２死

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上海市衛健委通報，昨日上海新增本土新
冠肺炎確診病例１６６１例和無症狀感染者１５３１９例，共計１６９８０例。其中９６８例確
診病例為此前無症狀感染者轉歸，６７５例確診病例和１５１２０例無症狀感染者在隔離管控中
發現，其餘在相關風險人群排查中發現。此外，上海昨日再新增５２例死亡病例。
　　截止目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者已超過４６萬例，死亡共計１９０例。

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