【新冠肺炎】北京增３２例確診，三輪核酸檢測擴至東城等１１區

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》北京通報，４月２５日新增３２例本土

確診病例和１例無症狀感染者，無新增疑似病例；無新增境外輸入確診病例、疑似病例和無症狀

感染者。治癒出院２例。病例分別住在朝陽區、昌平區、順義區和房山區。

通報稱，「五一」假期將至，人員流動增加了傳播風險，提醒廣大市民朋友，近期非必要不

出京，倡導就地過節，減少人員流動，簡約生活，不聚餐聚會，外出選擇到空曠的室外活動。

北京市昨日（２５日）晚上十點加開一次疫情發布會，北京市政府新聞發言人徐和建表示，

在朝陽區已經開展核酸檢測基礎上，進一步擴大區域篩查範圍。２６日－３０日，對東城、西城

、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區１１個區進行三輪核酸檢測。



徐和建表示，從４月２５日起，朝陽區已經對在朝陽區生活、工作的人員進行第一次核酸檢

測。２７日、２９日還將進行兩輪核酸檢測。北京朝陽區核酸檢測３６９﹒１２萬人，其中

５２﹒６５萬人結果已出，均為陰性。



＊北京暫停文藝演出、體育賽事等大型聚集性活動＊



北京暫停文藝演出、體育賽事、展銷促銷等大型聚集性活動，暫停校外培訓機構線下培訓課

程及培訓活動，暫停零散裝修零散建設工程（含家庭裝修、農村建房）施工，檢測結束後再行恢

復。國家大劇院公告，將於４月２６日－４月３０日閉館，期間各項演出活動取消，參觀活動暫

停。

徐和建稱，各單位各企業可結合實際，適當下調到崗率，鼓勵遠程居家等彈性辦公，鼓勵錯

峯上下班。

當前疫情形勢嚴峻複雜，防控處於關鍵時期。全市上下要快字當頭、深查細排、快篩嚴管、

嚴防死守，堅決果斷落實疫情防控部署要求，堅決遏制疫情擴散蔓延，確保市民群眾安全，確保

首都安全。

