【Ａ股震盪】上海市證券期貨基金同業公會發聲：堅定維護市場穩定

《經濟通通訊社２６日專訊》經歷昨日（２５日）股災，滬深股市今日再坐上了過山車，滬

綜指指數振幅達到２﹒７１％。滬綜指早盤曾跌逾１％穿二千九，其後維穩力量浮現，地產、白

酒、基建等板塊拉漲帶動滬指半日收升０﹒９％，不過午後市況快速轉下，市場無力維穩，滬綜

指全日跌幅擴大至１﹒４４％，收報２８８６﹒４３點，再穿二千九，累計滬指兩日跌幅達到

６﹒４９％，盤中低見２８７８﹒２６點，刷新２０２０年６月以來新低。

上海市證券同業公會、期貨同業公會、基金同業公會在Ａ股收市後聯合發布《通知》稱，為

進一步統籌做好疫情防控、市場穩定和服務支持上海經濟發展工作，上海各證券期貨基金經營機

構、全體從業人員要堅定信心、保持定力；履行主體責任，做好相關工作安排；堅定維護市場穩

定，發揮行業機構積極作用

《關於上海證券期貨基金行業進一步做好疫情防控和服務經濟發展工作有關事項的通知》指

出，專業機構投資者應充分體現責任擔當，踐行並堅持長期投資、價值投資理念。以深入的企業

基本面分析為立足點，做中長期布局，堅定持有，積極發揮資本市場價值發現者和運行穩定器的

作用，增強市場信心，築牢市場穩定發展的基礎。

在服務實體經濟方面，要發揮資本中介功能，主動對接重點行業企業融資需求。加大對交通

運輸、商貿零售、餐飲等受疫情影響較大行業企業的融資支持，助力企業有序復工復產。

助力企業降低經營風險。切實履行受托管理人職責，積極做好債券風險監測和預警，加強與

投資者溝通協調，協助發行人通過展期、調整還本付息等方式度過難關。綜合提供涵蓋利率、信

用、匯率、商品等各類資產的風險管理工具，幫助企業應對疫情及市場價格波動，提升生產經營

風險防范化解能力。

持續提升在養老金投資、責任投資、自主創新、綠色環保等領域的投入力度，積極創設投資

科創類企業產品。（ｃｔ）

