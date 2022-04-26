【聚焦人幣】人幣即期反彈逾２００點重上６﹒５３，離岸人幣跟彈

《經濟通通訊社２６日專訊》人行周一（２５日）晚宣布降低外匯存款準備金率１個百分點

，離岸人民幣兌美元價格曾應聲大幅反彈。不過，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早仍低

開７６點子報６﹒５６２０，但隨著Ａ股股市回穩，即期由跌轉升，目前勁彈２３９點子報

６﹒５３０５，收復６﹒５５、６﹒５４關口。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）亦持續反彈，現漲１６４點報６﹒５５３５，此前一度逼近

６﹒６０關口。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５５９０，較上個交易日跌６８１點子，

錄五連貶，刷２０２１年４月２日以來逾一年新低，上個交易日報６﹒４９０９。



＊市場看貶人民幣情緒暫時收斂＊



交易員稱，昨日晚間人行出手穩匯率後，市場看貶人民幣情緒暫時收斂，後續走勢將取決於

結匯盤會否增多及市場對經濟增長擔憂是否緩解。他們並表示，近期股匯市劇烈共振調整令監管

層有所不安，今日開盤前人行已喊話穩定市場情緒，但市場仍期待更多實質性穩增長措施出台，

密切關注月末將召開的政治局會議。

高盛高華報告指出，此舉是強烈的政策信號，表明人行對人民幣快速貶值感到不安；預計這

將在短期內減緩人民幣貶值，不過這也取決於美元走勢及對中國經濟增長的情緒。中長期來看，

大規模資金外流的可能性依然很低；企業部門積累了大量美元存款有助於緩和資本外流風險。

（ｊｔ）

