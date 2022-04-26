【聚焦人幣】分析：降外匯存準率釋放信號，防單邊貶值及羊群效應

《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣匯率連續五日累挫２０００點，其中，離岸人幣兌美元

價格昨日（２５日）觸一年半低。人民銀行昨晚宣布，為提升金融機構外匯資金運用能力，決定

自２０２２年５月１５日起，下調金融機構外匯存款準備金率１個百分點，即外匯存款準備金率

由現行的９％下調至８％。這是人行今年第一次下調外匯存款準備金率，消息曝出後，在岸、離

岸人民幣兌美元匯價快速反彈，連續收復多個關口。

據《上海證券報》引述多位專家表示，在匯率劇烈震盪之際，下調金融機構外匯存款準備金

率信號意義明顯。這一政策措施的落地，可以通過影響外匯供求和流動性，平滑外匯市場波動，

防範市場單邊貶值預期，以及可能出現的「羊群效應」。待政策信號釋放之後，人民幣有望重新

回歸合理均衡水平上的基本穩定。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析認為，此次人行進行預調微調，有助於穩定市場

預期。這一調整將在外匯市場釋放出穩匯率的信號，可以避免市場超調。後續來看，人民幣匯率

短期波動不改平穩運行格局，人民幣有望在合理均衡水平附近，繼續保持雙向波動。

回顧來看，人行數次調整金融機構外匯存款準備金率，均與當時的人民幣匯率表現有關。

２０２１年，人行年內曾兩度上調金融機構外匯存款準備金率。彼時，人民幣均面臨較大的升值

壓力。（ｗｌ）

