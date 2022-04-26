【聚焦人幣】中銀研究院：降存準率１％約釋１百億美元外匯流動性

《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣匯率連續五日累挫２０００點，其中，離岸人幣兌美元

價格昨日（２５日）觸一年半低。人民銀行昨晚宣布，為提升金融機構外匯資金運用能力，決定

自２０２２年５月１５日起，下調金融機構外匯存款準備金率１個百分點，即外匯存款準備金率

由現行的９％下調至８％。中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，當前中國市場主體外匯存款

在１萬億美元左右，下調１個百分點的存款準備金率大約可釋放１００億美元外匯流動性，與之

前上調時動輒２個百分點的調整相比，當前政策變化的信號意義更強。

王有鑫稱，目前市場預期和情緒變化是影響金融市場的重要變量。從過去政策調整節奏和效

果看，政策的出台對穩定市場預期將起到重要作用。除了外匯存款準備金率，中國還擁有遠期售

匯外匯風險準備金率、企業境外放款宏觀審慎調節參數、跨境融資槓桿率等宏觀審慎調節工具。

預計人民幣匯率急貶勢頭將得到控制，人民幣匯率將逐漸回歸有序、平穩波動。

面臨強勢升值預期，人行分別曾在去年６月１５日、１２月１５日兩次上調金融機構外匯存

款準備金率２個百分點，即年內外匯存款準備金率由５％提高至９％。（ｗｌ）

