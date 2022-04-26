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即市新聞

26/04/2022 11:07

【新冠肺炎】標普：上海擁強勁財政表現提供緩衝，可抵禦封控影響

　　《經濟通通訊社２６日專訊》上海本輪新冠疫情已令市場運作停擺一個月，並陷入大範圍混
亂狀況。標普全球評級２５日表示，上海穩健的經濟狀況和強勁的財政表現可使其抵御疫情封控
帶來的影響。標普全球評級分析師朱素徵表示，預計管控放鬆後經濟活動將很快恢復。
　　報告指出，２０２０年第一波新冠疫情期間，上海並未採取嚴格的管控措施，這表明市政府
在面臨動盪時仍可保持韌性。上海市政府公布２０２０年的赤字率為６％。盡管有所弱化，但仍
處於中等水平。因財政收入連續增長，２０２１年該市赤字率迅速恢復至１％，２０１７－
２０２１年間的赤字率平均為２％。朱素徵認為，上海市政府控制著廣泛的高流動性和高價值資
產，若封控措施延長或收緊，這將為其提供額外緩衝。
　　標普估算２０２２年和２０２３年該市將分別有６１０億元（人民幣．下同）和８３０億元
的債務到期。２０２３年上海地區的政府存款為到期債務的２６倍，相較之下，國內其它地方政
府的平均水平為１０倍。

＊若實施激進財政政策，上海債務比率恐將惡化＊

　　不過，如果實行激進的財政政策，上海市的財政狀況和債務水平恐將惡化。２０２０年，上
海市的債務比率跳增２０％，此前該市實行了更多財政刺激政策並增加借款。標普估算，截至
２０２１年底其債務比率接近１８０％。若上海市政府繼續容忍未來２－３年的赤字率持續超過
３０％，或通過重要國企進行大規模資本支出，那麼該政府的債務比率恐將觸及非常高的水平，
有可能遠超２４０％，但這種情況發生的概率很小。（ｗｌ）

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