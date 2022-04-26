【Ａ股震盪】股災後跌勢不止，滬綜指曾跌穿兩千九刷近兩年新低

《經濟通通訊社２６日專訊》Ａ股昨日（２５日）經歷股災後，金融板塊今早仍未止跌，軍

工、有色、能源等板塊領挫，導致Ａ場再度破功，滬綜指今早盤中曾跌１﹒１％，低見

２８９６﹒６９點，是自２０２０年６月以來首度跌穿二千九。目前滬指跌０﹒７６％，報

２９０６﹒２２點，深成指跌０﹒４７％，創業板指揚０﹒１３％。

人民銀行有關負責人早前接受官媒《金融時報》採訪稱，關注到近期金融市場出現一些波動

，主要受投資者預期和情緒的影響。當前中國經濟基本面良好，經濟內生增長潛力巨大，防範化

解金融風險取得實質性進展。

人民銀行昨晚決定，自下月１５日起，下調金融機構外匯存款準備金率１個百分點，由現行

的９％下調至８％，這是人民銀行至今唯一一次下調外匯存款準備金率。消息公布後，在岸、離

岸人民幣兌美元匯價快速反彈，連續收復多個關口。

不過現在最難以預料的風險，在於首都北京的封控措施會否進一步升級。北京昨日新增３３

宗本土感染病例，當地政府昨晚加開一次疫情發布會宣布擴大區域篩查範圍，目前要接受三輪核

酸檢測，包括東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區，合

共１１區。（ｅｙ）

