【Ａ股震盪】滬指失二千九後反彈，半日收升０﹒９％振幅逾２％

《經濟通通訊社２６日專訊》昨日（２５日）股災過後，多板塊領挫導致Ａ場再度破功，滬

綜指今早盤中曾跌１﹒１％，低見２８９６﹒６９點，是自２０２０年６月以來首度跌穿二千九

，不過其後出現維穩盤，地產、白酒、基建等板塊升近３％，帶動滬指半日倒升０﹒９４，報

２９５５﹒９３點，半日振幅逾２％，深成指反彈１﹒３１％，創業板指更漲１﹒９６％。兩市

半日成交４９３３億元，比上日同時段成交減３﹒５％。

人民銀行有關負責人早前接受官媒《金融時報》採訪稱，關注到近期金融市場出現一些波動

，主要受投資者預期和情緒的影響。當前中國經濟基本面良好，經濟內生增長潛力巨大，防範化

解金融風險取得實質性進展。

人民銀行昨晚決定，自下月１５日起，下調金融機構外匯存款準備金率１個百分點，由現行

的９％下調至８％。注意這並非我們常說的「降準」（降低存款準備金率），當局降低外匯存準

主要為鼓勵金融機構持有人民幣，穩定匯市。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）在過去五日連

累瀉逾１８００點後，今早仍低開７６點子，但隨著Ａ股股市回穩，即期由跌轉升，收復

６﹒５５、６﹒５４關口。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）亦漲，一度逼近６﹒６０關口。

不過現在最難以預料的風險，在於首都北京的封控措施會否進一步升級。北京昨日新增３３

宗本土感染病例，當地政府昨晚加開一次疫情發布會宣布擴大區域篩查範圍，目前要接受三輪核

酸檢測，包括東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區，合

共１１區。



＊白酒股集體漲，基建板塊亦炒起＊



維穩力量發動，白酒板塊盤中拉升，天佑德酒（深：００２６４６）、迎駕貢酒

（滬：６０３１９８）、金徽酒（滬：６０３９１９）漲停，瀘州老窖（深：０００５６８）升

６﹒７％，洋河股份（深：００２３０４）升５％，五糧液（深：０００８５８）升４﹒２％，

貴州茅台（滬：６００５１９）升２﹒２％。

經濟不景更憧憬財政發力，基建板塊炒起，山東路橋（深：０００４９８）漲停，中能電氣

（深：３０００６２）飆９﹒７％，中國中鐵（滬：６０１３９０）漲６﹒８％，中國鐵建

（滬：６０１１８６）升５﹒３％，合縱科技（深：３００４７７）升５﹒１％，中國交建

（滬：６０１８００）走高４﹒３％，中鐵工業（滬：６００５２８）升４﹒１％。



＊紡織服飾領挫，券商未止跌＊



工信部副部長徐曉蘭日前率隊前往受疫情封控影響的江蘇、浙江兩省，就疫情對紡織行業影

響進行實地調研，並在南京、湖州組織召開保供保暢座談會。會議強調，要探索在長三角地區率

先建立通行證統一發放制度，依托龍頭企業梳理上下游產業鏈配套企業，建立白名單制度，支持

企業暢通物流循環，推動復工復產。

不過紡織服飾板塊昨日暴跌後，今早再進一步下跌，至１４個月以來低位，鳳竹紡織

（滬：６００４９３）、歌力思（滬：６０３８０８）、日播時尚（滬：６０３１９６）、宏達

高科（深：００２１４４）、哈森股份（滬：６０３９５８）等超過１０隻股份集體跌停。

股災過後市憂券商盈利大幅縮水，券商板塊繼續領市下跌，惟盤中跌勢收窄，其中華西證券

（深：００２９２６）跌停，中銀證券（滬：６０１６９６）跌３﹒７％，廣發証券

（深：０００７７６）挫２﹒４％，中信建投（滬：６０１０６６）跌１﹒３％。（ｅｙ）

