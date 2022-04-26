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26/04/2022 10:49

【Ａ股震盪】地產白酒抬升，滬指維穩倒升０﹒９％創業板漲２％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》昨日（２５日）股災過後，多板塊領挫導致Ａ場再度破功，滬
綜指今早盤中曾跌１﹒１％，低見２８９６﹒６９點，是自２０２０年６月以來首度跌穿二千九
，不過其後出現維穩盤，地產、白酒、基建等板塊升超過２％，帶動滬指倒升０﹒８９％，報
２９５４﹒４３點，深成指反彈１﹒５％，創業板指更漲２﹒１％。
　　人民銀行有關負責人早前接受官媒《金融時報》採訪稱，關注到近期金融市場出現一些波動
，主要受投資者預期和情緒的影響。當前中國經濟基本面良好，經濟內生增長潛力巨大，防範化
解金融風險取得實質性進展。
　　人民銀行昨晚決定，自下月１５日起，下調金融機構外匯存款準備金率１個百分點，由現行
的９％下調至８％，這是人民銀行至今唯一一次下調外匯存款準備金率。消息公布後，在岸、離
岸人民幣兌美元匯價快速反彈，連續收復多個關口。
　　不過現在最難以預料的風險，在於首都北京的封控措施會否進一步升級。北京昨日新增３３
宗本土感染病例，當地政府昨晚加開一次疫情發布會宣布擴大區域篩查範圍，目前要接受三輪核
酸檢測，包括東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區，合
共１１區。（ｅｙ）

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