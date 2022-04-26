【Ａ股震盪】軍工金融股愈踩愈深，滬綜指跌１﹒２３％復穿二千九

《經濟通通訊社２６日專訊》Ａ股今日極波動，半日收升，午後翻跌，軍工、券商、電腦設
備等板塊突然崩潰，暴跌超過５％，保險、有色、汽車、半導體板塊集體走低，市場無力維穩，
滬綜指跌幅擴大至１﹒２３％，報２８９２﹒４９點，再度穿二千九，並刷新２０２０年６月以
來新低，指數振幅達２﹒５％， 深成指目前跌１﹒２７％，創業板指軟０﹒５２％。（ｅｙ）
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