【Ａ股震盪】滬指收跌１﹒４％失二千九，維穩失效兩日挫６﹒５％

《經濟通通訊社２６日專訊》經歷昨日（２５日）股災，滬深股市今日再坐上了過山車，滬

綜指指數振幅達到２﹒７１％。早段多板塊領挫破功，滬綜指早盤曾跌逾１％穿二千九，其後維

穩力量浮現，地產、白酒、基建等板塊拉漲帶動滬指半日收升０﹒９％，不過午後市況快速轉下

，軍工、券商、電腦設備等板塊更在下午２時後崩盤，暴跌約半成，保險、有色、汽車、半導體

板塊集體走低，市場無力維穩，滬綜指全日跌幅擴大至１﹒４４％，收報２８８６﹒４３點，再

穿二千九，累計滬指兩日跌幅達到６﹒４９％，盤中低見２８７８﹒２６點，刷新２０２０年６

月以來新低。深成指今日更跌１﹒６６％，創業板指則跌０﹒８５％。

兩市全日成交８３８８億元（人民幣．下同），按日減少６﹒５％，不過資金從陸股通逆行

淨流入１５﹒４３億元。

人民銀行昨晚決定，自下月１５日起，下調金融機構外匯存款準備金率１個百分點，由現行

的９％下調至８％。注意這並非我們常說的「降準」（降低存款準備金率），當局降低外匯存準

主要為鼓勵金融機構持有人民幣，穩定匯市。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）在過去五日連

累瀉逾１８００點後，今早仍低開７６點子，但隨著Ａ股股市回穩，即期由跌轉升，收復

６﹒５５、６﹒５４關口。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）亦漲，一度逼近６﹒６０關口。

不過現在最難以預料的風險，在於首都北京的封控措施會否進一步升級。北京昨日新增３３

宗本土感染病例，當地政府昨晚加開一次疫情發布會宣布擴大區域篩查範圍，目前要接受三輪核

酸檢測，包括東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區，合

共１１區。



＊券商保險掛綠，軍工股集體跌停＊



午後Ａ股翻跌，收市時有超過３９００隻股份下跌。主力軍券商股跌幅加大，華西證券

（深：００２９２６）、紅塔證券（滬：６０１２３６）、國元證券（深：０００７２８）、南

京證券（滬：６０１９９０）等集體跌停，中信建投（滬：６０１０６６）瀉９﹒５％，招商證

券（滬：６００９９９）跌４﹒９％，中信証券（滬：６０００３０）、華泰證券

（滬：６０１６８８）跌４﹒７％，國泰君安（滬：６０１２１１）跌３﹒１％。

保險股同樣急跌，新華保險（滬：６０１３３６）挫８﹒５％，平保（滬：６０１３１８）

跌２﹒８％，國壽（滬：６０１６２８）跌２﹒３％。

軍工股亦捱沽，立航科技（滬：６０３２６１）、洪都航空（滬：６００３１６）、天奧電

子（深：００２９３５）、中航西飛（深：０００７６８）跌停，新興裝備

（深：００２９３３）瀉９﹒８％，航天動力（滬：６００３４３）插８﹒３％，中航電子

（滬：６００３７２）跌７﹒８％，中船科技（滬：６０００７２）跌７﹒５％，中船防務

（滬：６００６８５）挫６﹒９％。



＊北京本地股受挑戰，神州信息獲ＱＱ買入漲停＊



北京封控措施大範圍升級，部分本地股急跌，百邦科技（深：３００７３６）暴跌兩成跌停

，萬通發展（滬：６００２４６）、昊華能源（滬：６０１１０１）、直真科技

（深：００３００７）、同方股份（滬：６００１００）、愛慕股份（滬：６０３５１１）集體

跌停，金房節能（深：００１２１０）挫９﹒７％，龍源電力（深：００１２８９）跌６﹒５％

。

神州信息（深：０００５５５）公告，騰訊系公司林芝騰訊科技有限公司以超１９５９萬持

股數量，佔總股本比率１﹒９９％，位列神州信息第四大股東。外界尚無法判斷林芝騰訊大舉買

入的具體時點，但主要的增持肯定是發生在今年。神州信息今早高開高走，全日漲停報

１０﹒４４元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７８４﹒１２ －０﹒８１

上證綜合指數 ２８８６﹒４３ －１﹒４４ ３９５９﹒８６

深證綜合指數 １７５２﹒２７ －２﹒１１ ４４２８﹒２１

上證Ｂ股指數 ２７５﹒６６ －０﹒９３ ２﹒２２

深證Ｂ股指數 １００５﹒１０ －０﹒８５ ０﹒６８

上證１８０指數 ８１６８﹒８６ －０﹒６８

上證３８０指數 ４９２５﹒５０ －２﹒２８

深證成份指數 １０２０６﹒６４ －１﹒６６

中小創新指數 １８４８﹒１１ －２﹒９１

深圳創業板指數 ２１５０﹒５１ －０﹒８５

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