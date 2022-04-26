【聚焦人幣】人幣即期開市貶７６點再穿６﹒５６，離岸人幣跌幅擴

《經濟通通訊社２６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５５９０，

較上個交易日跌６８１點子，錄五連貶，刷２０２１年４月２日以來逾一年新低，上個交易日報

６﹒４９０９。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）過去五日連累瀉逾１８００點後，人行周一（２５日）

晚宣布降低外匯存款準備金率１個百分點，離岸人民幣兌美元價格曾應聲大幅反彈。不過，人幣

即期今早仍低開７６點子，報６﹒５６２０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒５５４４。隨著即

期開盤，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）跌幅亦再度擴大，目前跌１９３點子，報６﹒５８９２。

為應對近期人民幣匯價持續下跌，人民銀行周一（２５日）表示，為提高金融機構的外匯資

金運用能力，將自５月１５日起下調金融機構外匯存款準備金率１個百分點，外匯存款準備金率

由現行的９％下調至８％。



＊野村料人幣還有貶值空間，年底前再降外匯存準率＊



野村認為，人行通過下調外匯存款準備金率發出了不希望人民幣過快貶值的信號，但下調

將給國內銀行體系注入１０５億美元，對外匯流動性影響非常有限，此次行動意在發出政策信號

，即人行認為上周人民幣兌美元的貶值太快。而中國堅持新冠清零政策、一蹶不振的房地產業和

下降的出口增速都決定了人民幣依然有貶值的空間。

野村指出，中國常將穩定的人民幣匯率視為經濟、金融和社會實力的象徵。而且，穩定的

人民幣還關乎中國國際影響力的實現。野村預測，人利未來幾個月還會出手干預人民幣下跌，包

括年底前再次下調金融機構外匯存款準備金率１個百分點。（ｊｔ）

